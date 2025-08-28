El picante pedido de Pipo Gorosito a Conmebol por el escándalo en Independiente y U. de Chile

Gorosito rompió el silencio sobre la posible sanción a Independiente y U de Chile

Néstor "Pipo" Gorosito sigue de cerca las repercusiones de los incidentes en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile al estar al frente de Alianza Lima de Perú, por lo que no dudó en hablar del tema. El exjugador de San Lorenzo y River que comanda al club peruano que dejó sin Libertadores a Boca rompió el silencio acerca del escándalo lanzando tanto un palazo como un contundente pedido a la Conmebol. Mientras tanto, el "Rojo" y la "U" esperan la resolución del organismo para saber qué sucederá con ellos en el torneo.

Por supuesto, todo dependerá de lo que defina el ente presidido por Alejandro Domínguez, quien todavía no informó las sanciones por lo que pasó en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto por la noche. Hasta el momento no está claro cuál será la definición aunque surgió la chance de que ambos queden descalificados. El DT opinó sobre esta cuestión, dio su parecer y se mostró ilusionado con que sus dirigidos avancen directamente a semifinales sin jugar los cuartos.

El palazo de Pipo Gorosito por Independiente vs. U de Chile y el pedido a la Conmebol

"Hay que esperar la resolución. Por una cuestión lógica y para sentar precedentes tiene que ser ejemplar. No sólo en este caso, porque también pasa en Brasil con la policía y tendría que ser con todos de la misma forma", aseguró el entrenador en diálogo con ESPN haciendo referencia a lo vivido con Tigre cuando jugó la final del certamen continental ante San Pablo en 2012. En aquella ocasión, al "Matador" de Victoria la dieron perdido el partido tras no salir a jugar en el segundo tiempo por una situación vivida en el vestuario justamente con los oficiales de seguridad.

Por otro lado, "Pipo" habló del posible fallo y de la chance de avanzar a semifinales: "Dios quiera que sea así. Si uno puede pasar sin jugar sería 100 veces mejor, también por los premios que al club le viene espectacular". Sin embargo, también se mostró intranquilo debido a que un cruce de cuartos podría ser a puertas cerradas: "¿La gente de Alianza Lima qué culpa tiene de no poder ir a ver a su equipo? No hizo nada...", agregó. A su vez, aseveró que "se tiene que cumplir reglamentariamente lo que corresponda, porque el día de mañana 'voy a jugar de visitante y hago quilombo para que suspendan al otro equipo'. No es fácil para Conmebol impartir justicia porque no debe haber un reglamento claro, sería bueno reglamentarlo a futuro".

Los violentos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se ganó su lugar tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador en octavos de final. Sin embargo, todavía no tiene rival ya que la Conmebol no comunicó la resolución después de los violentos incidentes en cancha de Independiente durante el duelo de vuelta ante Universidad de Chile. En el caso de que uno de ellos pase de ronda, la ida tendrá lugar el martes 16 de septiembre y la vuelta una semana después (23/09), ambos duelos a partir de las 20 (hora argentina). Quien llegue a semifinales se verá las caras con el triunfador de Lanús vs. Fluminense.