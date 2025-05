La tremenda sanción a Pipo Gorosito por un escándalo con el árbitro en Perú: "Ofensa"

Pipo Gorosito fue suspendido tras el escándalo que ocurrió en el aprtido entre Alianza Lima y Cienciano.

En el fútbol sudamericano hubo una noticia relacionada a un argentino que causó asombro. Néstor "Pipo" Gorosito, entrenador de Alianza Lima, fue sancionado por 8 fechas en el torneo peruano luego del escandaloso cruce que tuvo con los oficiales encargados del partido ante Cienciano, en el que su equipo cayó 1 a 0 el pasado 3 de mayo.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el DT argentino realizó una "ofensa al honor" tanto del juez como de las autoridades que estaban fuera del campo de juego. Además, el director deportivo de Alianza, Franco Navarro, también recibió una suspensión de 8 jornadas por gestos y insusltos.

Los dirigentes de la FPF tomaron como evidencia todo lo que sucedió en el partido. Tras un penal polémico de Carlos Zambrano sobre la hora, Gorosito estalló de bronca y comenzó a protestar la decisión con gestos contundentes. Tras ser expulsado, "Pipo" se marchó de la cancha llevándose la mano derecha a su cara, imitando el insulto de "cara de piedra" hacia el juez.

Por otro lado, se confirmó una fecha de suspensión para Paolo Guerrero, que ya cumplió el pasado fin de semana. Pero eso no es todo, ya que el tribunal de disciplina anunció que, para la siguiente fecha del torneo local, Alianza Lima jugará sin público en su estadio, como castigo por los objetos contundentes que sus hinchas lanzaron tras la finalización del encuentro contra los árbitros.

En el campeonato peruano, el equipo "Aliancista" marcha en la quinta ubicación, a tres unidades de Universitario y Melgar, líderes de la tabla, en siete fechas disputadas. En la Copa Libertadores, los de Gorosito, que eliminaron a Boca Juniors en segunda fase clasificatoria, se encuentra tercero con 4 puntos en el Grupo D, a 3 del segundo San Pablo, cuando restan dos fechas para cerrar la fase de grupos.

Los números de Pipo Gorosito en Alianza Lima de Perú

Partidos: 21.

Ganados: 11.

Empatados: 5.

Perdidos: 5.

El cruce que tuvo Pipo Gorosito con Boca en Copa Libertadores

Fernando Gago le había respondido a Néstor "Pipo" Gorosito después de que el técnico argentino de Alianza Lima de Perú opinara que "lo que dicen sobre La Bombonera es todo sanata, todo biri biri". Luego de que el ídolo de San Lorenzo definiera a la cancha del "Xeneize" como "un estadio como cualquier otro", salió "Pintita" a contestarle al ex River, en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 frente a Aldosivi, el pasado 22 de febrero.

El DT del conjunto azul y oro llenó de elogios al escenario Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que se viven cosas "increíbles" que no se dan en otros sitios y se mostró tranquilo antes de la revancha. La victoria por 1-0 del elenco peruano en la ida, ahora Boca necesita ganar por dos goles o más para clasificar directamente a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Si se impone por la mínima, entonces irán a la definición por penales.

En la conferencia de prensa posterior al 2-1 a Aldosivi, "Pintita" consideró que "son opiniones que cada uno puede decir" y disparó: "Yo sé lo que significa jugar en esta cancha. Lo tengo claro. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos positivos". "Me ha tocado vivir situaciones increíbles que no viví en otros estadios. Vamos a aprovechar eso y a contagiar desde adentro hacia afuera", profundizó.

“A la gente de Boca le digo que confíe, vamos a tratar de seguir mejorando", destacó el ex Racing y Chivas. Al mismo tiempo, reflexionó que "hay momentos y situaciones que la gente se manifiesta y es normal". Incluso, recalcó: "Este club es así, lo conozco. Y creo que bastante, desde mi etapa de infantiles. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal". Por último sobre este tema, expresó que "este equipo va a dejar todo para lograr un resultado positivo, sabiendo lo que significa entrar a una Libertadores”.

Ya con relación a la antesala al duelo de vuelta, Gago señaló que “el desafío siempre está en cada partido" y amplió: "Desde mi lado, siempre trato de tener el mejor partido. Dada la situación que tenemos que clasificar en dos fases, vamos a jugarlas de esta manera. Tenemos un partido más, las series no se cierran en 90 minutos y tenemos otros 90 minutos para dar vuelta el resultado en nuestra casa”. Por último, aseveró que “sin dudas se va a tomar riesgos" porque "en toda situación de partido se toman riesgos, hasta desde una formación, porque no todos los futbolistas llegan al 100% de condiciones. El riesgo está. Ahora, si el riesgo significa que dura dos minutos en el partido, no sirve”.