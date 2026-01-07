Una multitud despide a la actriz Brigitte Bardot en su funeral en Saint-Tropez

Los portadores del féretro llevan el ataúd de la fallecida icono del cine francés Brigitte Bardot a su llegada a la ceremonia fúnebre en la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption en Saint-Tropez, Francia

Una ‍multitud se congregó el miércoles en Saint-Tropez para asistir al funeral de Brigitte Bardot, icono del cine francés fallecida el mes pasado a los 91 ‍años.

El ataúd de Bardot, cubierto en ⁠su mayoría de flores naranjas y amarillas, fue llevado a la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption de la ciudad al comienzo del funeral, que fue transmitido en directo por los canales de noticias franceses.

En el interior de la iglesia se exhibió una foto en blanco y negro de Bardot abrazando a una cría de foca, con las palabras "Merci Brigitte" (Gracias Brigitte). Fuera, un hombre sostenía una pancarta en la que se leía: "Los animales dan las gracias a Brigitte Bardot".

Bardot saltó a la fama internacional a los 20 años en la película "Y ‌Dios creó a la mujer". Su cabello despeinado y su feroz ⁠energía irradiaban un magnetismo sexual que definía la ⁠feminidad liberada en la Francia de los años cincuenta.

Más tarde, fue una incansable defensora de los derechos de los animales, mientras que sus simpatías políticas se decantaron por el ‍Frente Nacional de extrema derecha. Sus incendiarios comentarios sobre la inmigración, el Islam y la homosexualidad la llevaron a ser condenada en ⁠múltiples ocasiones por incitación al odio racial.

La ‌líder ultraderechista Marine Le Pen estuvo entre los asistentes al funeral del miércoles. Aurore Berge, ministra de Igualdad de Macron y defensora de los derechos de los animales, acudió en representación del Gobierno.

ENTIERRO PRIVADO

"Para mí, Brigitte Bardot es Francia", dijo la cantante Mireille Mathieu, de 79 años, que cantará en el funeral. "Era la mujer más ‌bella del ‌mundo", dijo Mathieu a los periodistas antes de entrar en la iglesia, alabando "esa libertad que (Bardot) tenía, esa audacia para decir lo que pensaba".

Tras el funeral, Bardot será enterrada en la más estricta intimidad en un cementerio de la ostentosa ciudad, donde vivió gran parte de su vida tras altos ​muros, rodeada de una variedad de gatos, perros y caballos.

Más tarde se celebrará un homenaje abierto a los vecinos y admiradores en la zona de Pré des Pêcheurs, en el casco antiguo de la ciudad, llamado La Ponche, centro histórico del antiguo pueblo de pescadores.

Conocida cariñosamente como B.B. por muchos en Francia, los papeles de Bardot la convirtieron no solo en un símbolo sexual, sino en un icono de la cultura pop y una piedra ‍de toque para el cambio de actitudes sociales. Se convirtió en la primera celebridad en hacer de modelo para un busto de Marianne, el símbolo tradicional de la República Francesa que adorna los ayuntamientos franceses.

Para Bardot, la vida de famosa la aislaba y la distraía de los placeres sencillos de la vida. En 1973 rodó la última de sus ​películas y abandonó la vida pública para dedicarse a la protección de los animales.

Bardot había apoyado públicamente a los sucesivos líderes del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen y su hija Marine, ​a la que una vez se refirió como "la Juana de Arco del siglo XXI".

Bardot dijo a Le Monde en 2018 que deseaba ser enterrada en un ⁠rincón tranquilo de su jardín. Pero la Prefectura de Var dijo que nunca recibió ninguna solicitud de entierro privado, que habría sido necesario para enterrarla en su jardín.

(Redacción de Ingrid Melander y Richard Lough; edición de Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)