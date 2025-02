Fernando Gago le contestó a Pipo Gorosito en Boca sobre La Bombonera: "Yo sé"

Gago le respondió a Gorosito luego de lo que dijo sobre La Bombonera.

Fernando Gago, el entrenador de Boca Juniors, le respondió a Néstor "Pipo" Gorosito después de que el técnico argentino de Alianza Lima de Perú opinara que "lo que dicen sobre La Bombonera es todo sanata, todo biri biri". Luego de que el ídolo de San Lorenzo definiera a la cancha del "Xeneize" como "un estadio como cualquier otro", salió "Pintita" a contestarle al ex River en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 frente a Aldosivi de Mar del Plata como local.

El DT del conjunto azul y oro llenó de elogios al escenario Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que se viven cosas "increíbles" que no se dan en otros sitios y se mostró tranquilo antes de la revancha. La victoria por 1-0 del elenco peruano en la ida, ahora Boca necesita ganar por dos goles o más para clasificar directamente a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Si se impone por la mínima, entonces irán a la definición por penales.

Gago le respondió a Gorosito sobre La Bombonera: "Lo tengo claro"

En la conferencia de prensa posterior al 2-1 a Aldosivi, "Pintita" consideró que "son opiniones que cada uno puede decir" y disparó: "Yo sé lo que significa jugar en esta cancha. Lo tengo claro. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos positivos". "Me ha tocado vivir situaciones increíbles que no viví en otros estadios. Vamos a aprovechar eso y a contagiar desde adentro hacia afuera", profundizó.

“A la gente de Boca le digo que confíe, vamos a tratar de seguir mejorando", destacó el ex Racing y Chivas. Al mismo tiempo, reflexionó que "hay momentos y situaciones que la gente se manifiesta y es normal". Incluso, recalcó: "Este club es así, lo conozco. Y creo que bastante, desde mi etapa de infantiles. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal". Por último sobre este tema, expresó que "este equipo va a dejar todo para lograr un resultado positivo, sabiendo lo que significa entrar a una Libertadores”.

Boca cayó 1-0 en la ida ante Alianza Lima en Perú.

Ya con relación a la antesala al duelo de vuelta, Gago señaló que “el desafío siempre está en cada partido" y amplió: "Desde mi lado, siempre trato de tener el mejor partido. Dada la situación que tenemos que clasificar en dos fases, vamos a jugarlas de esta manera. Tenemos un partido más, las series no se cierran en 90 minutos y tenemos otros 90 minutos para dar vuelta el resultado en nuestra casa”. Por último, aseveró que “sin dudas se va a tomar riesgos" porque "en toda situación de partido se toman riesgos, hasta desde una formación, porque no todos los futbolistas llegan al 100% de condiciones. El riesgo está. Ahora, si el riesgo significa que dura dos minutos en el partido, no sirve”.

¿Cuándo juegan Boca vs. Alianza Lima por la vuelta de la Copa Libertadores?

El cuadro de Gago y el elenco comandado por Gorosito se enfrentarán el próximo martes 25 de febrero a las 21.30 horas, por la vuelta de la segunda fase en La Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por las señales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Mitelefe.com, Pluto TV y Disney+ Premium, entre otras alternativas.

¿Qué necesita Boca vs. Alianza Lima para clasificar en la Libertadores?