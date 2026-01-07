Lluvias y descenso de temperatura en CABA y Conurbano: así estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 6 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles llegarán las lluvias: habrá tormentas aisladas hasta la tarde y la temperatura se ubicará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 28.

El jueves 8, de acuerdo al SMN, se irán las lluvias y el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día, mientras que la temperatura bajará levemente al ubicarse entre los 16 grados de mínima y los 25 grados de máxima.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.