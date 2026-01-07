MasterChef Celebrity Argentina 2025-25: qué pasó en el programa de ayer 6 de enero.

Este último martes 6 de enero comenzó la duodécima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Seis cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a tres personas que se subieron al balcón, mientras que la otra mitad obtuvo el delantal gris y tendrá que comparecer en la gala de última chance para intentar zafar de la noche de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Ian Lucas, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo y el "Chino" Leunis fueron los concursantes de la noche. Tras llegar a sus estaciones, además de observar que había grandes cajas de madera, Wanda Nara anunció a quien tomó la posta de Claudia Villafañe para reemplazar a Maxi López: Yanina Latorre. Tras una presentación más que picante, el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) explicó que el desafío de turno era preparar pechito de cerdo. Sin embargo, debían acudir al mercado sin poder ver que había escondido en las islas.

Una vez que volvieron, pudieron desvelar el misterio: una cacerola, una sartén, un cuchillo carnicero y una cuchara de madera larga, los únicos utensillos que tenían permitido usar los concursantes para poder hacer su plato de la jornada. Yanina Latorre, que heredó la medalla plateada ganada por Claudia, pudo optar por añadir otros dos elementos para poder cocinar con mayor comodidad.

¿Quiénes subieron al balcón?

El mano a mano final por el último lugar en el balcón fue entre Ian Lucas y Yanina Latorre.

Luego de buenas presentaciones, quienes subieron las escaleras fueron Susana Roccasalvo, el "Chino Leunis" (estos dos, los mejores de la velada) y Yanina Latorre, que le ganó en el mano a mano final a Ian Lucas.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueronel ya mencionado Ian Lucas, La Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez, por lo que irán a la gala de última chance.