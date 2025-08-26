Nuevo comunicado de Independiente tras los incidentes vs. U. de Chile: "Nos reportaron"

Nuevo comunicado de Independiente tras los incidentes vs. U. de Chile

A través de las redes sociales, Independiente publicó un nuevo comunicado acerca de los incidentes violentos que tuvieron lugar en el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Por medio de un informe en el que hicieron referencia a los lamentables hechos en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y del accionar de la dirigencia para con los socios que ocupan dos sectores del recinto. Por supuesto, el escrito rápidamente trascendió.

La decisión de la cúpula del "Rojo" de Avellaneda fue contactar vía mail con los simpatizantes que dijeron presente en el cruce correspondiente a los octavos de final del torneo continental. El objetivo es que cuenten lo que vivieron esa noche en la cancha, donde muchos recibieron agresiones por parte de la parcialidad visitante antes del ataque a los trasandinos. Mientras tanto, los clubes todavía esperan la decisión de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) con respecto a lo que sucederá y las fuertes sanciones que pueden recibir.

El comunicado de Independiente después de los incidentes vs. U de Chile

A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1.

De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante. Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención.

Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto.

En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos.

Las sanciones que pueden recibir Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las primeras consecuencias después de lo sucedido en cancha del "Rojo" las sufrió el propio club de Avellaneda en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura contra Platense. Tal es así que el equipo comandado por Julio Vaccari no sólo no disputó este cotejo, sino que también la dirigencia hasta aceptó el pedido de la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) para reprogramarlo, por lo que todavía no está definido cuándo y dónde se jugará.

Por otro lado, a nivel continental existe la chance de que tenga una importante multa económica, aunque no se descarta que pierda la chance de jugar tanto la Sudamericana como la Libertadores por algunos años. Esto último es sólo una posibilidad que tomó aún más fuerza después del comunicado filtrado por la propia entidad que fue rápidamente desmentido por sus directivos. En caso de que ambos clubes queden descalificados, Alianza Lima de Perú -con Néstor "Pipo" Gorosito a la cabeza-, avanzaría directamente a semifinales del certamen de segundo orden en Sudamérica para verse las caras con el ganador del cruce que definirán Lanús y Fluminense de Brasil a mediados del mes de septiembre.