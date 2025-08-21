Violencia en la cancha de Independiente: cronología de un caos en plena noche de Copa Sudamericana

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por violentos incidentes. El partido correspondiente a la Copa Sudamericana tuvo, como se vio en las imágenes, escenas de salvajismo de tal magnitud que llevaron a la cancelación total del encuentro. En principio, se conoció que el saldo de esta violencia fue de 110 hinchas chilenos demorados y, por otro lado, 19 heridos de los cuales hay dos en grave estado.

La cronología de los hechos marcaron que, al término del primer tiempo y durante algunos momentos de la primera parte del partido entre Independiente y la Universidad de Chile, hinchas chilenos comenzaron a tirar piedras, objetos contundentes, butacas y hasta una bomba de estruendo. La parcialidad chilena estaba establecida en la tribuna Ricardo Pavoni alta atrás de uno de los arcos. Desde ahí, los visitantes arrojaron todo tipo de elementos a los hinchas de Independiente que estaban en la parte baja de "la Pavoni" y, tal cual se vio en las imágenes, una bomba de estruendo a los que estaban en un sector que se llama "Garganta de Diablo 1". Ese momento fue el detonante para que la voz del estadio pida, a través de los alto parlantes, que el partido iba a estar demorado hasta que la parcialidad chilena abandone el estadio debido a estos incidentes. En ese momento, la barra de Independiente fue al enfrentamiento.

El presidente de Independiente Néstor Grindetti aseguró que "está claro el comienzo del problema". En este sentido indicó: "Un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban en la tribuna. Una violencia que nunca vi. Con bronca, amargado, angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así". En las primeras declaraciones que brindó a TyC Sports no hizo referencia a la barra de Independiente que se metió en la tribuna.

En la tribuna alta Ricardo Pavoni no había ni seguridad privada ni policía. Tampoco, a diferencia de otros partidos, había un "cordón de seguridad" que alejara a los hinchas de la Universidad de Chile de los locales. De hecho, en las imágenes se puede observar que durante toda la situación no había personas de seguridad ni agente de ningún tipo en la parte de la tribuna. Incluso, los barras que desataron el caos del final ingresaron a la tribuna por pasillos internos que también estaban desprovistos de seguridad.

Por otro lado, hay que destacar que la organización fue la encargada de que no haya seguridad de ningún tipo. Se dispuso tanto, a partir de Conmebol y de Independiente, que en la zona no haya seguridad privada y tampoco policía. Con respecto a la Policía Bonaerense: suele ocurrir en Copas Internacionales que, por pedido de la Conmebol, no haya este tipo de fuerzas de seguridad dentro de los estadios en Argentina y termina resolviéndose con seguridad privada que ayer tampoco estuvo. De hecho, Conmebol fue el que pidió, según pudo saber El Destape, que la policía no ingrese cuando la voz del estadio pidió a la parcialidad chilena que abandone el estadio.

¿Qué pasa con el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?

El partido se jugaba con normalidad hasta el entretiempo. El partido estaba 1-1 y, con este resultado, teniendo en cuenta que la U de Chile había ganado el primer partido pasaba de ronda. Sin embargo, el encuentro se demoró y luego se suspendió. De esta manera, ahora todo queda a decisión de la Conmebol tanto como para terminar el encuentro como para ver si, efectivamente, le dan los puntos a Independiente y pasa de ronda. Al respecto Grindetti, en la primera entrevista que tuvo aseguró: "Ya estuvimos hablando con Conmebol y desde ya que vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, porque no ha tenido nada que ver acá".