Qué significa "partido cancelado", la resolución de Conmebol tras el escándalo entre Independiente y U de Chile

Impactantes escenas de violencia en Independiente vs U de Chile.

Independiente y Universidad de Chile vivieron una noche que pasará a la historia como una de las más sangrientas que se recuerden en las últimas décadas. Un partido en donde el fútbol pasó a un segundo plano y la violencia se apoderó del escenario del Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en Avellaneda. Primero, con gran parte del público de la U generando graves incidentes en la tribuna Pavoni alta, arrojando todo tipo de elementos, como piedras, partes de inodoro y palos hacia la parcialidad del "Rojo". Y luego con la salvaje cacería de la barra del equipo local contra un puñado de chilenos que estaban en la tribuna, cuando habían comenzado a desagotar el lugar.

Lo cierto es que se estaba disputando en Avellaneda el encuentro de vuelta entre ambos equipos, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida la había ganado el miércoles 13 de agosto la U de Chile por 1 a 0 con gol de Lucas Assadi, mientras que el segundo partido iba 1 a 1 -goles de Assadi y Santiago Montiel para el "Rojo"- cuando solo se llegó a jugar el primer tiempo y apenas se intentó comenzar el complemento. Frente a los gravísimos incidentes y la falta de garantías de seguridad, la Conmebol determinó que el partido quedó "cancelado".

Qué significa que el partido de Independiente y la U de Chile quedó "cancelado"

Podría haber duras sanciones para ambos clubes.

La decisión de cancelar el partido implica que el encuentro entre Independiente y la U de Chile no se reanudará. "En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", expresó Conmebol en un comunicado.

Hinchas de U de Chile arrojaban objetos a la tribuna debajo de ellos,-Pavoni baja-, donde estaba la parcialidad de Independiente

Esto no quiere decir que se le de por ganada la llave a U de Chile -iba 2 a 1 en el global- ni que se le conceda la clasificación a Independiente. El máximo ente de Sudamérica aún se tiene que expedir sobre cuál será la sanción que reciban ambos clubes. Las mismas pueden ser sanciones económicas, la eliminación de ambos equipos de la actual Copa Sudamericana y hasta la prohibición de jugar futuras competencias internacionales.

El antecedente más cercano de una cancelación fue en el encuentro de este año entre Colo Colo y Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 por la muerte de dos hinchas del equipo chileno en las afueras del estadio. Allí se le dio por ganado el encuentro a los brasileños por 3 a 0 y cinco partidos de local sin público a los "colocolinos" como castigo. Pero en este caso, los incidentes fueron dentro del estadio, lo que agravaría las sanciones.

Gianni Infantino pidió "sanciones ejemplares"

El presidente de la FIFA expresó su repudio a lo ocurrido en Avellaneda al considerar que "la violencia no tiene cabida en el fútbol. Jugadores, hinchas, personal y árbitros deben disfrutar de nuestro deporte sin miedo" y pidió "sanciones ejemplares", lo que podría pesar en la determinación. "Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos", expresó en un comunicado oficial.