Cuáles son los feriados inamovibles de 2026 en Argentina: qué día caen

El calendario oficial de feriados 2026 en Argentina ya está cerrado y trae definiciones clave para trabajadores, empresas y el sector turístico. Como parte de la Ley 27.399, el Gobierno nacional confirmó tanto los feriados inamovibles como los días no laborables con fines turísticos, una herramienta que busca estimular el consumo interno y el movimiento a lo largo del año.

La decisión fue formalizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que además estableció tres jornadas no laborables estratégicas. Según el Ejecutivo, el objetivo es claro: ordenar el calendario, potenciar escapadas y reducir la estacionalidad.

Cuáles son los feriados inamovibles de 2026 y qué día caen

Los feriados inamovibles están fijados por ley y no se trasladan, sin importar en qué día de la semana caigan. En 2026, estas fechas marcarán el pulso del año laboral y escolar:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas, definidas por la Ley Nº 27.399, estructuran el calendario nacional y concentran gran parte de la actividad turística y conmemorativa del país.

Días no laborables con fines turísticos: qué cambia en 2026

A través de la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre, la Jefatura de Gabinete estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Si bien funcionan como “feriados puente”, técnicamente no son feriados nacionales. En estos casos, el empleador define si se trabaja o no y cómo se remunera la jornada. La facultad para fijarlos fue delegada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 614/2025, que designó a la Jefatura de Gabinete como autoridad de aplicación.

Gracias a esta medida, el año próximo tendrá tres nuevos fines de semana largos:

Del sábado 21 al martes 24 de marzo.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Feriados trasladables: cuáles se mueven en 2026

La ley también prevé feriados trasladables, que pueden correrse para favorecer descansos extendidos. En 2026, serán:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estos movimientos suelen ser seguidos de cerca por el sector turístico y comercial, ya que impactan directamente en la planificación de viajes y consumo.