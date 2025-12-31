Cuándo es el primer feriado y fin de semana largo de 2026 en Argentina: la fecha confirmada por el Gobierno

Las fechas de febrero darán lugar al primer descanso extendido del año, con cuatro días consecutivos que coinciden con la temporada alta de verano y favorecen los viajes y celebraciones populares.

El calendario de feriados para el 2026 comienza a tomar forma tras la confirmación oficial de nuevas jornadas no laborables. En el marco de los feriados de 2026, el Gobierno nacional definió fechas clave que permitirán extender descansos y organizar escapadas, con impacto directo en el turismo y la actividad económica.

La información fue oficializada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que publicó en el Boletín Oficial las jornadas especiales previstas por la Ley 27.399. La medida se inscribe dentro de una política que apunta a ordenar los descansos anuales y a generar previsibilidad tanto para trabajadores como para sectores productivos vinculados al turismo.

El primer feriado y fin de semana largo de 2026 en Argentina

El primer fin de semana largo de 2026 estará marcado por el feriado de Carnaval. Las fechas confirmadas son el lunes 16 y el martes 17 de febrero, ambos considerados feriados inamovibles. De este modo, el descanso se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero inclusive, convirtiéndose en el primer gran corte del año.

El Carnaval es uno de los feriados más esperados dentro del calendario de feriados, ya que suele coincidir con la temporada alta de verano y favorece la actividad turística en destinos de playa, sierras y festividades populares. En 2026, volverá a cumplir ese rol estratégico como motor del turismo interno.

Qué establece el calendario oficial de feriados de 2026

Además del Carnaval, el Gobierno definió una serie de días no laborables con fines turísticos que funcionarán como extensiones de fines de semana. Estas jornadas no son feriados nacionales, sino días no laborables, lo que implica que el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja, si se otorga el día libre o si corresponde el pago de horas extras.

La decisión se enmarca en una política pública orientada a reducir la estacionalidad del turismo y a distribuir la demanda a lo largo del año. De esta manera, el esquema de los feriados de 2026 busca generar previsibilidad tanto para el sector turístico como para las actividades asociadas al consumo y los servicios.

Días no laborables con fines turísticos confirmados

Para 2026, la Jefatura de Gabinete estableció tres días no laborables con fines turísticos. Las fechas elegidas son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas jornadas permitirán conformar fines de semana largos en combinación con feriados ya existentes.

A diferencia de los feriados nacionales, estos días no laborables no implican necesariamente la suspensión de actividades. Su aplicación depende de cada empleador, aunque en la práctica suelen favorecer la reducción de la actividad laboral y el incremento de los viajes cortos.

Los tres nuevos fines de semana largos del año

La distribución de los feriados a lo largo del año busca impulsar el turismo interno y dinamizar el consumo, con impacto directo en las economías regionales y los servicios asociados.

Con la incorporación de estos días no laborables, el calendario de feriados de 2026 contará con tres nuevos fines de semana largos adicionales. El primero se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo, combinando el fin de semana con el lunes no laborable.

El segundo se dará del jueves 9 al domingo 12 de julio, gracias al feriado del 9 de julio y al viernes no laborable fijado por el Gobierno. El tercero tendrá lugar del sábado 5 al martes 8 de diciembre, en coincidencia con el feriado del 8 de diciembre y el lunes previo no laborable.

El impacto de los feriados en el turismo y la economía

La estrategia oficial apunta a impulsar el turismo interno y la actividad económica asociada, como la hotelería, la gastronomía y el transporte. Al distribuir los descansos a lo largo del año, los feriados de 2026 buscan evitar picos concentrados y fomentar viajes en distintas épocas, beneficiando a economías regionales.

De este modo, el esquema de feriados y días no laborables se consolida como una herramienta clave para la planificación social y productiva, con efectos directos en el consumo y el movimiento turístico en todo el país.