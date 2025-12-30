Cuáles son los feriados trasladables de 2026 en Argentina: qué día caen

El calendario de feriados para el año 2026.

El calendario 2026 empieza a tomar forma y no es un dato menor. En un contexto de ajuste económico y consumo retraído, los feriados y jornadas no laborables vuelven a ocupar un lugar estratégico como herramienta para mover el turismo y la actividad económica.

A través de la Resolución 164/2025 publicada el 23 de diciembre en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete —por delegación del presidente Javier Milei— definió los días no laborables con fines turísticos, en el marco de la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales.

Los feriados trasladables de 2026: qué días se mueven

De acuerdo a la Ley 27.399, los feriados nacionales pueden trasladarse para favorecer fines de semana largos. En 2026, los feriados trasladables quedarán de la siguiente manera:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según criterio legal).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según criterio legal). Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

El calendario de feriados para el año 2026.

Días no laborables con fines turísticos: los “puentes” de 2026

Además de los feriados trasladables, el Gobierno fijó tres días no laborables con fines turísticos, que no son feriados nacionales, pero habilitan fines de semana largos:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Estos días quedan a criterio del empleador: pueden trabajarse o no, y no implican pago obligatorio doble.

Los tres nuevos fines de semana largos del 2026

Con estas decisiones, el calendario 2026 suma tres fines de semana largos clave:

Del sábado 21 al martes 24 de marzo.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

¿Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable?

En Argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio: quien trabaja ese día debe cobrar el doble, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En cambio, los días no laborables dependen de la voluntad del empleador, y el pago es normal si se presta servicio. Este detalle impacta directamente en la planificación laboral y en la economía doméstica de millones de personas.

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables. En este caso, el Decreto 614/2025 habilitó al Ejecutivo a decidir si moverlo al lunes siguiente o al viernes previo. Optaron por adelantarlo, favoreciendo la salida anticipada de turistas y el impulso del consumo interno.