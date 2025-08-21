El cruce entre Bullrich y Alonso por los incidentes en Independiente: “Inutil” y “mentirosa”

Luego de los incidentes en el partido de Independiente, la ministra de Seguridad y candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullirh, cargó contra Axel Kicillof y lo definió como un “inútil”. En provincia de Buenos Aires responsabilizaron a la Conmebol y al club por los incidentes y le dijeron que la funcionaria nacional era una “mentirosa”.

La funcionaria nacional se expresó en las redes sociales y compartió el comunicado del Ministerio de Seguridad en el que se responsabiliza a la provincia de Buenos Aires. “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía Bonaerense para recuperar el orden”, escribió.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce y afirmó que “Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y CANDIDATA miente”. “Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados”, respondió Alonso.

Por su parte, Bullrcih acusó al gobierno provincial de “convivir con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”. Y cerró: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

Finalmente, el ministro bonaerense aclaró que “la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol”. Y además nombró al ex presidente Mauricio Macri: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.