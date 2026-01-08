Qué es Tangle, la nueva red social de los fundadores de Twitter y Pinterest

En un momento donde las redes sociales tradicionales enfrentan críticas por su impacto en la salud mental y la calidad de las interacciones, ha surgido Tangle, una nueva plataforma creada por algunos de los mismos fundadores de Twitter (ahora X) y Pinterest con la misión de reinventar cómo las personas se conectan en línea. A diferencia de otras redes orientadas a la viralidad o al contenido infinito, Tangle busca fomentar conversaciones más profundas, menos saturación de estímulos y un entorno que prioriza el bienestar del usuario.

¿Quiénes están detrás de Tangle?

Tangle fue ideada y desarrollada por ex-fundadores y líderes que ayudaron a crear Twitter y Pinterest, dos de las plataformas sociales más influyentes de la historia. Su objetivo con esta nueva app no es competir directamente con gigantes como X, Instagram o TikTok, sino ofrecer una alternativa centrada en calidad de interacción y salud mental digital, algo que consideran faltante en el panorama actual de redes sociales.

Qué propone Tangle

La premisa de Tangle parte de la idea de que muchos formatos sociales actuales incentivan interacciones rápidas, superficiales o basadas en métricas, lo que puede llevar a ansiedad, comparación o adicción. Para combatir esto, la red incorpora varias decisiones de diseño orientadas a reducir el estrés y promover una experiencia más sostenible:

Diseño minimalista y menos elementos distractores : en lugar de un feed interminable de contenido, Tangle prioriza publicaciones relevantes y conversaciones claras.

Controles personalizados sobre lo que se ve : los usuarios pueden ajustar qué tipo de contenido prefieren, evitando sobrecarga de estímulos o publicaciones no deseadas.

Fomento de interacción significativa: la plataforma está pensada para incentivar que las personas pasen tiempo de calidad en conversaciones, no simplemente mirar o “deslizar”.

Según quienes están detrás del proyecto, este enfoque podría ayudar a disminuir algunos de los efectos negativos tradicionalmente asociados con el uso intensivo de redes sociales, como la ansiedad, la comparación constante con otros o la saturación de notificaciones.

Cómo funciona y qué ofrece

Tangle permite a los usuarios crear publicaciones, comentar y participar en conversaciones con un esquema de interacción más centrado en el contexto y menor en métricas como recuento de “me gusta” o visualizaciones públicas. El diseño de las funciones apunta a que el tiempo online sea más intencional y menos reactivo, ofreciendo herramientas para limitar interrupciones y mantener el enfoque en lo que realmente importa al usuario.

Según sus creadores, la plataforma está pensada para integrarse con hábitos digitales saludables en lugar de competir por la atención constante, lo que la diferencia del modelo de muchas redes sociales actuales.

Por qué podría interesar

Tangle llega en un momento donde existe una demanda creciente por experiencias digitales más saludables y donde los usuarios, especialmente jóvenes, buscan plataformas que no promuevan adicción o saturación de contenido. Su propuesta de priorizar bienestar, diseño claro y conversaciones profundas la convierte en una alternativa interesante ante el panorama social actual.

En resumen, Tangle se presenta como una nueva generación de red social que quiere redefinir la forma en que las personas se conectan, poniendo el foco en la salud mental, interacción de calidad y control sobre la experiencia digital.