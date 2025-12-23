Respira aliviada la generación Z en Estados Unidos: no prohibirán TikTok

El pacto con inversores mayoritariamente estadounidenses permitirá a la plataforma seguir operando en el país, donde tiene más de 170 millones de usuarios activos.

La medida pone fin a meses de incertidumbre tras una ley aprobada en 2024 que ordenaba la salida de TikTok de EE. UU. si no se separaba de su empresa matriz china, ByteDance, bajo la premisa de proteger datos y seguridad nacional.

Un acuerdo que cambia el control de TikTok en EE. UU.

Según lo informado por múltiples medios internacionales, incluida Reuters y CBS News, TikTok llegó a un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta (joint venture) encargada de sus operaciones en Estados Unidos. En esa estructura, la mayoría del control quedará en manos de inversores estadounidenses, entre ellos Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX.

El pacto estipula que ByteDance mantendrá menos del 20% de participación, mientras que la junta directiva y el control estratégico quedarán a cargo de la nueva entidad con mayoría local. Además, los datos de usuarios estadounidenses serán almacenados en EE. UU. y determinados aspectos como el algoritmo de recomendaciones pasarán a estar supervisados bajo este nuevo esquema.

El acuerdo está previsto para cerrarse el 22 de enero de 2026, justo antes de que venciera un plazo legal que podía haber derivado en la prohibición de la app en el país.

Qué cambió desde la amenaza de veto

La posibilidad de que TikTok fuera prohibido en Estados Unidos se formalizó tras la aprobación de una ley en 2024 (el Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) que exigía la desvinculación de ByteDance o el cese de operaciones, debido a preocupaciones sobre el acceso extranjero a datos de usuarios.

En enero de 2025, ese potencial cierre llevó a reacciones mixtas entre creadores de contenido y usuarios, y la plataforma incluso llegó a detener brevemente su servicio en el país antes de que se negociara una solución temporal y se extendieran los plazos mediante órdenes ejecutivas y negociaciones políticas.

Qué significa para los usuarios

Con el nuevo acuerdo, TikTok seguirá disponible en Estados Unidos, evitando así la desconexión de millones de usuarios que la usan diariamente para entretenimiento, creación de contenidos y noticias.

El cambio en la estructura de propiedad y control responde a las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por legisladores estadounidenses, aunque seguirá siendo objeto de debate político y regulatorio en los próximos meses, especialmente a medida que el nuevo marco entre en funcionamiento a partir de 2026.