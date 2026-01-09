Histórico: un club que jugará Copa Libertadores transmitirá gratis sus partidos por YouTube

Un equipo gigante de Sudamérica tomó una decisión inédita en Brasil y la Copa Libertadores: transmitirá partidos gratis por YouTube para todo el mundo.

Flamengo volvió a demostrar en las últimas horas su gran poderío y el momento que atraviesa en el fútbol sudamericano. En una decisión histórica que combina tecnología, negocio y alcance global, el club brasileño anunció que transmitirá de manera gratuita por YouTube sus partidos como local para todo el mundo. La medida, que impacta de lleno en la Copa Libertadores y el fútbol de Brasil, busca ampliar su base de hinchas fuera del país y podría convertirse en un modelo para otros gigantes del continente.

En un contexto donde el consumo de fútbol cambia a velocidad récord, el "Fla", considerado el equipo con más hinchas del continente, dio un paso que sacude al ecosistema del deporte en Sudamérica. El club con base en Río de Janeiro confirmó que transmitirá gratis y vía su canal de YouTube todos los partidos que dispute como en su casa, El Maracaná, durante la temporada, una iniciativa pensada especialmente para su audiencia internacional.

La transmisión se realizará a través de FlamengoTV, el canal oficial del club en la plataforma, y abarcará encuentros del Campeonato Carioca, el Brasileirão y, de manera indirecta, refuerza el debate sobre el futuro de la Copa Libertadores y los derechos audiovisuales en la región.

Según explicó la institución en un comunicado oficial, el objetivo es claro: “Ampliar el alcance global del club, reforzar el vínculo con los hinchas que viven fuera de Brasil y captar nuevos aficionados en distintos mercados”.

Qué partidos se podrán ver gratis por YouTube

El plan anunciado por Flamengo incluye todos los partidos que juegue como local a lo largo del año, siempre que se trate de transmisiones habilitadas para el público fuera de Brasil. En números concretos:

10 partidos como local del Campeonato Carioca

19 encuentros en casa por el Brasileirão

Las transmisiones no estarán disponibles dentro del territorio brasileño debido a los contratos vigentes de derechos televisivos, que pertenecen a distintas señales y plataformas. En el torneo estadual, los derechos son de Globo, mientras que el Brasileirão se reparte entre Globo, Record, Prime Video y CazéTV.

Sin embargo, para los hinchas que viven en el exterior, una porción cada vez más grande, la medida representa una oportunidad inédita de seguir al club sin costos adicionales.

Flamengo, un gigante con alcance global

La decisión no es casual. Flamengo es el club con mayor cantidad de simpatizantes en Brasil, con aproximadamente 43,2 millones de hinchas, según una encuesta encargada por la Confederación Brasileña de Fútbol. A eso se suma una enorme comunidad internacional, especialmente en países de Hispanoamérica.

Consciente de ese público, el club anunció que las transmisiones por YouTube contarán con relato en portugués y en español, una apuesta directa a consolidar su marca fuera de Brasil. El relato en portugués estará a cargo de João Guilherme, mientras que la narración en español será responsabilidad de Gustavo Werthein. Este enfoque multilingüe refuerza la idea de Flamengo como una marca global, más allá de su peso deportivo en Brasil y la Libertadores.

El estreno y un cambio de modelo

El debut de esta iniciativa será inmediato. El estreno está previsto para este domingo a las 18, cuando Flamengo enfrente a Portuguesa en el estadio Raulino de Oliveira, en Volta Redonda, por el Campeonato Carioca.

Con este movimiento, el club deja atrás el sistema de streaming pago que había implementado en 2023 para el público internacional. En aquel momento, los hinchas debían abonar 14,90 dólares por partido o 99,90 dólares por toda la temporada del Brasileirão. Ahora, el acceso será completamente gratuito, un giro estratégico que prioriza alcance y fidelización por sobre el ingreso directo.

Además, Flamengo llega a esta movida respaldado por números sólidos en el plano digital. Según el Ranking Digital de Clubes Brasileños de IBOPE Repucom, lidera cómodamente la presencia online: su canal de YouTube cuenta con 7,76 millones de suscriptores, casi el triple que Corinthians, su inmediato perseguidor.

Un precedente que puede cambiar las reglas

La decisión de Flamengo no solo beneficia a sus hinchas, sino que también sienta un precedente fuerte en Brasil y Sudamérica. En un escenario donde los derechos televisivos son cada vez más fragmentados y costosos, la transmisión gratuita por YouTube aparece como una alternativa poderosa para clubes con gran arrastre popular.

Histórico, disruptivo y estratégico: el movimiento de Flamengo abre una puerta que muchos observan de cerca. La pregunta ya no es si otros clubes seguirán el camino, sino cuándo.