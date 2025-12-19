Contra qué equipos podría enfrentarse Boca en la fase de grupos de la Libertadores 2026

Contra qué equipos podría enfrentarse Boca en la fase de grupos de la Libertadores

Boca Juniors se clasificó a la Copa Libertadores 2026 como el segundo mejor equipo del año en el fútbol argentino y en pocos meses sabrá qué rivales enfrentará en el torneo continental. El próximo miércoles 18 de marzo tendrá lugar el sorteo correspondiente para definir cómo quedarán las 8 zonas para competir por el trofeo, pero hasta el momento hay sólo posibles contrincantes. De acuerdo a los bombos con los ya clasificados, ya hay diferentes clubes con los que los hoy comandados por Claudio Úbeda pueden verse las caras.

Con la temporada culminada para el "Xeneize" en nuestro país, tanto el DT como la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme ya trabajan en el mercado de pases buscando refuerzos de jerarquía. El objetivo está más que claro y es formar un conjunto competitivo que pelee en todos los frentes tanto a nivel nacional como internacional. Para esto último será vital saber contra quién jugarán en el arranque de la Libertadores pensando en el camino a transitar para llegar a la tan soñada séptima.

Los posibles rivales de Boca en la Libertadores 2026

En principio, el elenco de La Ribera no podrá cruzarse con otros equipos argentinos como Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza o Estudiantes de La Plata, pero sí a Argentinos Juniors en caso de que llegue a los grupos. Con plazas todavía a definir, los que hoy tienen su lugar asegurado en el Bombo 2 son Cruzeiro, Bolívar y Universitario de Perú, a los que pueden sumarse Corinthians si le gana la Copa de Brasil a Vasco da Gama y Barcelona de Guayaquil. En caso de que el "Timao" pierda la final, Junior de Barranquilla tomará su lugar en dicho bombo.

Por otro lado, en el tercero aparecen nombres como el de Always Ready de Bolivia, Cusco de Perú, Deportivo La Guaira de Venezuela, Independiente Santa Fe y el mencionado Junior de Colombia, aunque Vasco puede ocupar esta plaza. Rosario Central también lo integra pero no se cruzará con Boca y lo completan Coquimbo y Universidad Católica de Chile. El bombo 4 todavía espera por varios clubes mientras cuenta con el Universidad Central venezolano y Mirassol de Brasil, sumados al "Calamar" y la "Lepra" mendocina.

Boca Juniors sueña con una nueva Copa Libertadores en 2026.

Cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo de la Libertadores 2026

Bombo 1 : Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle y Libertad de Paraguay o Liga de Quito de Ecuador.

: Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle y Libertad de Paraguay o Liga de Quito de Ecuador. Bombo 2 : Estudiantes de La Plata, Cruzeiro de Brasil, Bolívar de Bolivia, Universitario de Perú, Lanús, Cerro Porteño de Paraguay, Barcelona de Ecuador, Corinthians o Junior de Barranquilla.

: Estudiantes de La Plata, Cruzeiro de Brasil, Bolívar de Bolivia, Universitario de Perú, Lanús, Cerro Porteño de Paraguay, Barcelona de Ecuador, Corinthians o Junior de Barranquilla. Bombo 3 : Always Ready de Bolivia, Cusco de Perú, Deportivo La Guaira de Venezuela, Independiente Santa Fe de Colombia, Rosario Central, Coquimbo, Universidad Católica de Chile, Junior de Barranquilla o Vasco da Gama.

: Always Ready de Bolivia, Cusco de Perú, Deportivo La Guaira de Venezuela, Independiente Santa Fe de Colombia, Rosario Central, Coquimbo, Universidad Católica de Chile, Junior de Barranquilla o Vasco da Gama. Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Mirassol de Brasil, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza. A ellos se sumarán 4 equipos de la fase preliminar que se jugará en febrero.

Cómo quedó el cuadro de las fases preliminares de la Libertadores