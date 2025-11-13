Claudio Úbeda pide pista para mantenerse como el DT de Boca en la Libertadores

La continuidad del DT es una que todavía no está confirmada

Tras dos años sin poder participar de la instancia de grupos de la Copa Libertadores, Boca está de regreso y lo hizo clasificando al ganarle a River el Superclásico en la Bombonera. Una victoria que permitió que surja un interrogante más que importante para todos los hinchas, debido a que se preguntan si Claudio Úbeda será el encargado de guiar al equipo en el próximo edición del certamen internacional que comenzará en marzo.

Lo primero a mencionar es que el "Sifón" tiene contrato con el Xenieze hasta junio del 2026, debido a que era el acuerdo que había firmado al momento de ser contratado como parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. Es por ello que en término legales, su continuidad se encontraría confirmada por unos meses y no haría falta ponerla en discusión si después del Torneo Clausura puede o no marcharse.

Aguirre suena en Uruguay como una alternativa en Boca

No obstante, hay un detalle y es que Claudio Úbeda asumió el rol de entrenador de Boca de manera provisoria por un hecho que nadie imaginaba que iba a suceder. Es por ello que su continuidad podría estar sujeta a una serie de revisiones de acuerdo a los resultados deportivos que fue obteniendo. De momento, son satisfactorios y de ganar el campeonato local puede que se quede hasta el final de la próxima temporada.

Por otro lado, el entrenador fue consultado sobre la posibilidad de seguir dirigiendo al plantel y estar presente en los partidos de la Copa Libertadores. “Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos supercontentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados”, expresó después de la victoria frente a River. Un mensaje más que claro para Juan Román Riquelme, que dentro de poco tendrá que tomar una decisión.

También hay que recordar que desde Uruguay comenzó a circular un rumor de que Diego Aguirre podría ser uno de los elegidos en caso de que el proyecto de Claudio Úbeda como entrenador del Xeneize sea interrumpido. No obstante, no va a ser para nada fácil sacarlo al ex DT de San Lorenzo de Peñarol, debido a que sus directivos están muy conformes con su trabajo y lo quieren retener dentro del club.

La razón por la que Úbeda va a sacar a Milton Giménez del 11 titular en Boca

El entrenador del Xeneize comenzó a preparar la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura y se desprende que Milton Giménez saldría del once titular de Boca. Algo que sorprende a los hinchas, porque está desarrollando una interesante dupla ofensiva con Miguel Merentiel. Aunque el motivo no es uno menor y que muchos terminarán entendiendo, además de clasificar como sabia decisión.

El atacante llegó a la cuarta amarilla frente a River y de recibir una más se perderá el partido de los octavos de final. Mientras que su ausencia permitirá asegurarlo para el próximo encuentro, además de que la AFA advirtió que todas las tarjetas se anularán cuando se produzca el cambio de fase en el campeonato. Es por ello que la mejor opción es cuidarlo al jugador y que luego aparezca sin riesgo alguno de que sea sancionado.