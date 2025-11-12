"Me fui de Boca por pelotudo", el crudo arrepentimiento de un campeón Xeneize

"Me fui de Boca por boludo", la cruda sentencia de un excampeón con el "Xeneize".

Un jugador que fue campeón tres veces con la camiseta de Boca Juniors reconoció estar arrepentido de haberse ido del club por decisión propia, a pesar de la propuesta de Juan Román Riquelme para que continuara. Ya transcurrido el tiempo, uno de los mejores delanteros del fútbol argentino en el siglo 21 admitió que fue un error haberse marchado de La Ribera después de tres años en la institución.

El protagonista es nada menos que Mauro Zárate, el exatacante que defendió la remera "azul y oro" entre el 2018 y el 2021. En dicho lapso, ganó una Supercopa Argentina, una Liga Profesional y una Copa de la Liga. Sin embargo, tuvo un cortocircuito con el entrenador Miguel Ángel Russo y prefirió cambiar de aire a pesar del consejo de su esposa, la famosa modelo Natalie Weber.

El sincericidio de Mauro Zárate: "Irme de Boca fue una de las peores decisiones de mi carrera"

Durante el diálogo con el medio de comunicación partidario Boca de Todos, el ex Vélez y Platense disparó al respecto de su despedida del "Xeneize": "Tenía a mi mujer (Weber), que no le erra nunca, diciéndome que no lo hiciera. Que era una boludez, que estaba disfrutando, recordándome que me quería retirar ahí...". Incluso, profundizó: "Fue una de las peores decisiones de mi carrera. Fue un cortocircuito con Miguel (Russo), pero Román (Riquelme) y Miguel me dijeron que me veían bien y que iba a jugar".

"Me estaba volviendo loco con las lesiones, pero era tranquilizarme un poco, bajar y seguir", sentenció de manera categórica quien fue campeón del mundo Sub 20 con la Selección Argentina en el 2007. Y concluyó: "Román me había ofrecido la continuidad. Ese es un consejo que les diría a los más chicos: que escuchen gente capacitada en esto. Lo que hice yo fue no escuchar a esta gente capacitada, que capaz me daba el consejo justo que necesitaba...".

Lo concreto es que el ex Lazio también estuvo "tapado" en su ciclo en Boca por otros grandes delanteros en ese momento, como por ejemplo el capitán Carlos Tevez, Darío Benedetto, Sebastián Villa, Edwin Cardona, Cristian Pavón y Ramón "Wanchope" Ábila, por lo que no tuvo demasiado lugar. De hecho, en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate en Madrid, no disputó ni siquiera un minuto de los 120 que tuvo el encuentro de vuelta en la capital de España.

Zárate reconoció que se arrepintió de haberse ido de Boca.

Las estadísticas de Mauro Zárate en Boca