¿Se viene otro Boca vs River en el Torneo Clausura?: los resultados que tienen que darse

River todavía no tiene confirmada su clasificación a octavos de final

A falta de una fecha para que la fase regular del Torneo Clausura quede establecida, son muchos los equipos que sueñan con la chance de clasificar y aspirar a la consagración en el plano local. De acuerdo con la ubicación de River y Boca es posible señalar que ambos podrían cruzarse nuevamente antes de que la temporada llegue a su fin. Hay promesa de un nuevo Superclásico y en una instancia más que importante.

Lo primero a establecer es que el "Millonario" todavía no tiene asegurado su lugar dentro de los octavos de final del campeonato. Si bien, son grandes las chances de que se clasifique, una derrota frente a Vélez y cierta combinación de resultados ajenos podrían dejarlo ubicado en el noveno escalón o incluso en el décimo. En caso de que se registre, se trataría de un nuevo golpe para un Marcelo Gallardo que no para de coleccionar decepciones desde su regreso.

Boca y River podrían cruzarse nuevamente y en una instancia decisiva

Sin embargo, el final de la fecha 15 pone a Boca y River dentro de la siguiente fase del Torneo Clausura. Si las posiciones se mantienen, el nuevo episodio del Superclásico se estaría registrando en la instancia semifinal de la llave 1. El ganador podría conseguir un enorme envión anímico que lo impulsaría a enfrentar al adversario de la final y ser el gran favorito al levantar el trofeo que lo depositará en la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.

¿River puede quedar afuera del Clausura?

El andar futbolístico del conjunto que está en manos de Marcelo Gallardo es tan negativo que dispone de serias chances de quedarse afuera de los octavos de final del Torneo Clausura. Una discusión que se apagará de manera inmediata en caso de que el equipo obtenga la victoria frente a Vélez por cualquier diferencia que el marcador exponga.

En caso de que River pierda Liniers, se quedaría afuera del campeonato en caso de que Talleres, Sarmiento y San Martín de San Juan consigan la victoria. También hay que sumar a Gimnasia que ganando frente al Fortín se puso en una posición de privilegio. No obstante, el conjunto de Junín y los sanjuaninos deberían imponerse en sus partidos por una diferencia mayor a los seis goles en el marcador.

Así serían hoy los cruces de octavos de final del Clausura 2025

Llave 1

Boca (1° Zona A) vs. San Martín SJ (8° Zona B) o Sarmiento (9° B, si desciende San Martín)

Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A)

Riestra (2° B) vs. Argentinos (7° A)

Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B)

Llave 2

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2° A) vs. Talleres (7° B)

Lanús (3° B) vs. Racing (6° A)

¿Por qué San Martín no podría jugarlos?

El reglamento de la Liga Profesional establece que cualquier equipo que haya perdido la categoría, ya sea por la tabla anual o la de promedios, no contará con chances de consagrarse campeón del Torneo Apertura/Clausura. Es por ello que su cupo de clasificación pasará de manera automática al conjunto que se encuentra un puesto abajo. En este caso, San Martín de San Juan debería ganarle a Aldosivi y esperar otros resultados para salvarse en ambas tablas.