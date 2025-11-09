En River se pudrió hasta Costa Febre: el explosivo relato tras la victoria de Boca

La contundente victoria de Boca por 2-0 frente al River de Marcelo Gallardo dejó sin respuesta a los hinchas del equipo Millonario que vieron de manera impávida la derrota ante el conjunto xeneize. Uno de estos hinchas es Lito Costa Febre, el relator histórico de River que, en esta ocasión, relató de manera muy cruel y dura lo que fue la caída ante el conjunto de Claudio Úbeda.

En relato del partido que le tocó hacer ante Boca, en esta oportunidad, Lito Costa Febre fue muy duro con el plantel de River y, además, con el entrenador Marcelo Gallardo. En su relato soltó: "No hay planificación, ni futbolistas que respondan a esta altura". Por su parte, su compañero sumó: "River es un espanto. Me acordar a esos River 2009. Los de la etapa de Gorosito. Es deprimento este River. Es deprimente".

Por su parte, en el relato, otra de las cosas que dijo Lito Costa Febre tuvo que ver con la planificación de Gallardo. "Fue muy malo la planificación del muñeco, esto de no perdamos. River no sabe no sabe jugar de esa manera. Cuando River intenta no perder, pierde. Cuando River intenta empatar, pierde". En este mismo, sentido finalmente cerró: "Es cierto, lo de River es malísimo, lo de River es tristísimo, lo de River es dramático. En River tiene que haber una limpieza interminable. El Muñeco tiene que empezar a recuperar la lucidez que tuvo durante años".

Dura noticia para River

Malas noticias para River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors: a la media hora de partido, Maximiliano Meza sufrió una lesión en una de sus rodillas al querer controlar una pelota y debió salir reemplazado. El volante del 'Millonario' cayó solo sobre el terreno de juego y, mientras se tomaba el rostro con claros gestos de dolor, fue atendido rápidamente luego del apresurado pedido de compañeros y rivales. El entrenador Marcelo Gallardo decidió que en su lugar entre Matías Galarza Fonda; por su parte, el ex Independiente se retiró llorando desconsolado al banco de suplentes.