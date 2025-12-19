Cómo acceder a WhatsApp Web sin escanear el QR

Clave para quienes tienen problemas con la cámara del celular.

WhatsApp Web sumó una alternativa muy esperada: ya es posible vincular la cuenta desde el navegador sin necesidad de escanear el clásico código QR. Esta opción resulta clave para quienes tienen problemas con la cámara del celular, el lector no funciona correctamente o simplemente buscan una forma más práctica de acceder a sus chats desde la computadora.

La nueva modalidad utiliza un código de verificación, mantiene los estándares de seguridad habituales de WhatsApp y simplifica el acceso a WhatsApp Web en situaciones donde el método tradicional falla. A continuación, te explicamos paso a paso cómo usar esta función y, además, repasamos algunos trucos poco conocidos de la app.

Cómo iniciar sesión en WhatsApp Web sin usar el código QR

Ingresá desde el navegador a web.whatsapp.com .

En la pantalla inicial, debajo del código QR, seleccioná la opción “Vincular con el número de teléfono” .

Ingresá el número de celular asociado a tu cuenta de WhatsApp y confirmalo.

En la computadora aparecerá un código de verificación numérico junto con las instrucciones para continuar.

Abrí WhatsApp en tu celular y accedé a “Dispositivos vinculados” : En Android , tocá el ícono de los tres puntos. En iPhone , ingresá desde Configuración .

Seleccioná “Vincular un dispositivo” y elegí la opción para usar el número de teléfono en lugar del escaneo con cámara.

Ingresá en el celular el código que aparece en la pantalla de la computadora.

Una vez validado, la sesión se vincula de inmediato y ya podés usar WhatsApp Web con normalidad.

Dato útil: este método es ideal si la cámara del celular no funciona, hay fallas técnicas o no es posible escanear un QR. La verificación mantiene los mismos estándares de seguridad, privacidad y cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Cinco trucos poco conocidos de WhatsApp que mejoran la experiencia

1. Convertir audios en texto

WhatsApp permite transcribir mensajes de voz. Desde Ajustes > Chats, activá la opción de transcripción, descargá el idioma y mantené presionado el audio para convertirlo en texto.

2. Usar dos cuentas en un mismo celular

Ahora se pueden agregar dos perfiles en un solo dispositivo. Desde la configuración, tocá la flecha junto a tu nombre y seleccioná “Añadir cuenta”, ideal para separar trabajo y vida personal.

3. Dar formato a los mensajes

Usá asteriscos para negrita y guiones bajos para cursiva. Funciona en chats individuales y grupales.

4. Crear stickers personalizados

Desde el panel de stickers, elegí “Crear sticker”, seleccioná una imagen y editála sin apps externas.

5. Probar Meta AI en WhatsApp

La inteligencia artificial de Meta ya está integrada y permite hacer consultas o pedir recomendaciones directamente desde la app.

Con estas novedades y funciones, WhatsApp sigue reforzando su ecosistema y ofreciendo más flexibilidad para comunicarse desde cualquier dispositivo.