Si WhatsApp Web no muestra algunos chats, tenés que hacer esto

Algunas conversaciones no se muestran en la lista principal del navegador.

Cada vez más usuarios están notando un detalle curioso al usar WhatsApp Web: algunas conversaciones no se muestran en la lista principal del navegador, aunque sí aparecen normalmente en el celular. A primera vista puede parecer un error de sincronización o un fallo del sistema, pero en realidad se trata de un comportamiento completamente intencional de la app.

Según explican técnicos especializados, no es un problema de la versión de escritorio sino una consecuencia de los ajustes hechos desde el teléfono. Cuando un chat se archiva en la app móvil, la versión web simplemente replica ese estado y deja de mostrarlo en la pantalla principal. Es decir, el sistema está funcionando tal como fue diseñado.

Cómo hacer que los chats vuelvan a aparecer en WhatsApp Web

La solución es sencilla, pero debe hacerse directamente desde el smartphone. Solo hay que desarchivar la conversación en cuestión para que vuelva a aparecer en la computadora. El procedimiento es el siguiente:

Abrir WhatsApp Web y confirmar qué chat falta en la lista. En el celular, entrar a la sección de “Archivados”. Mantener presionado el chat hasta que quede resaltado. Seleccionar la opción “Desarchivar”. Cerrar sesión en el navegador y volver a vincular la cuenta.

Con eso, la conversación reaparecerá de forma normal en la versión web, sin necesidad de reinstalar nada ni usar extensiones.

Ajustes que no siempre se reflejan en el navegador

La versión para navegadores no replica todas las funciones del móvil. Esta situación es histórica. La aplicación móvil recibe las actualizaciones más rápido, mayor cantidad de ajustes y cambios de interfaz, mientras que la versión de escritorio suele integrarse de manera más lenta.

Por eso, acciones como cambiar fondos, modificar ciertas secciones visuales o mover chats a categorías especiales pueden tardar en verse idénticas en la computadora. Y en el caso de los chats archivados, la plataforma web no los mostrará en la lista principal hasta que el usuario elimine esa condición desde el smartphone.

Cuando un chat se archiva en la app móvil, la versión web simplemente replica ese estado.

Qué significa el símbolo “@” en WhatsApp Web

Otro detalle que genera dudas es la aparición del símbolo arroba (@) junto a un grupo. No es un error: simplemente indica que alguien mencionó al usuario dentro del chat. Esta alerta visual funciona incluso si el grupo está silenciado y desaparece en cuanto se abre la conversación.