Receta de limonada de frutillas para lucirte en Navidad: refrescante, sin alcohol, deliciosa y saludable.

Existe una receta de limonada de frutilla que podés preparar esta Navidad con muy pocos ingredientes y en simples pasos. Si querés destacarte en la mesa Navideña y agasajar a tus seres queridos, esta bebida refrescante, sin alcohol, deliciosa y saludable es perfecta.

"En Navidad suele haber temperaturas de 30 grados, y si sos como yo que nunca lleva nada para comer, caés con esta opción de bebida sin alcohol y la familia te va a querer muchísimo más porque la vas a mantener hidratada y fresquita", asegura Mecha, la creadora de la receta.

En lugar de la típica limonada que solamente lleva limones, esta lleva como ingrediente estrella las frutillas, sin dejar de lado los limones que le dan ese toque ácido perfecto.

Es muy importante que las frutillas estén congeladas a la hora de meterlas en la licuadora. Asegurate de lavarlas, cortarles el cabito y llevarlas al congelador o freezer unas horas antes.

Con respecto a los endulzantes, el dulzor de la frutilla es más que suficiente para que no tengas que agregarle nada extra. Sin embargo, podés endulzar con un poquito de azúcar, edulcorante o miel si lo sentís necesario.

Receta de limonada de frutilla para hacer esta Navidad

Ingredientes

Frutillas (1/2 kilo)

Limones (cantidad necesaria)

Menta

Agua potable

Hielo (opcional, no tantos, ya que las frutillas están congeladas)

Hojas de menta y/o jengibre (opcional, para más sabor)

Licuadora

El paso a paso