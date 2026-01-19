Instituto vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo jueves 22 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.





Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Platense: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Lanús: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Talleres: 27 de enero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Independiente: 31 de enero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Boca Juniors: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Defensa y Justicia: 13 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs River Plate: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

