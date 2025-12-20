Cómo se hace el vitel tone fácil y económico: receta, ingredientes y el paso a paso

El vitel toné tiene origen en la cocina piamontesa y se consolidó en Argentina como un clásico navideño infaltable

La Navidad reúne tradiciones culinarias que se repiten año tras año en muchas mesas argentinas. Entre los platos más esperados se destaca el vitel toné, una preparación clásica de origen italiano que combina carne fría con una salsa cremosa a base de atún. Este vitel toné casero se adapta a distintas versiones, incluso más económicas, sin perder su esencia.

Qué es el vitel toné y por qué es un clásico navideño

El vitel toné tiene raíces en la cocina piamontesa, donde se lo conoce como “vitello tonnato”, una expresión que refiere a la combinación de carne de ternera con atún. Con el paso del tiempo, esta receta se popularizó en Argentina y se convirtió en un infaltable de las celebraciones de fin de año.

A los ingredientes originales se sumaron otros que aportan cremosidad y sabor, como la mayonesa, la crema, las anchoas, la mostaza y las alcaparras. Esta evolución dio lugar a múltiples variantes del vitel toné casero, adaptadas a distintos presupuestos y preferencias.

Ingredientes para hacer vitel toné casero

La receta tradicional sugiere el uso de peceto, aunque existen alternativas más accesibles que funcionan muy bien. En contextos de precios elevados, cortes como bola de lomo, palomita, cuadrada, roast beef o paleta permiten lograr un plato sabroso y rendidor.

Ingredientes:

1,5 kg de peceto u otro corte económico

Verduras para caldo: zanahoria, apio y cebolla

Hojas de laurel

Sal y pimienta

2 latas de atún al natural

4 yemas de huevo duro

Anchoas, a gusto

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de jugo de limón

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Mayonesa o queso crema

2 cucharadas de alcaparras

Perejil picado

Claras de huevo picadas

Cómo cocinar la carne para el vitel toné

El primer paso para un buen vitel toné es la cocción correcta de la carne. Se recomienda desgrasar el corte elegido y colocarlo en una olla con agua fría junto con las verduras, la sal, la pimienta y una hoja de laurel.

La cocción debe realizarse a fuego medio durante un período que puede variar entre 45 minutos y dos horas, según el tipo de carne. El objetivo es lograr una textura tierna, sin que la pieza se desarme. Una vez lista, la carne debe enfriarse para facilitar el corte en rodajas finas.

Paso a paso para hacer el vitel toné

El uso de cortes alternativos al peceto permite preparar un vitel toné casero más económico e igualmente sabroso

El armado del vitel toné casero se completa con la preparación de la salsa y el montaje final del plato.

Pasos:

Hervir la carne junto con las verduras, sal, pimienta y laurel hasta que esté tierna. Retirar y dejar enfriar. Preparar la salsa licuando el atún, las yemas de huevo duro, las anchoas, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y la mayonesa o queso crema, hasta obtener una mezcla homogénea. Cortar la carne fría en rodajas finas y acomodarlas en una fuente. Cubrir la carne con la salsa de manera pareja. Decorar con alcaparras, perejil picado y claras de huevo picadas. Llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Consejos finales para una mejor presentación

El vitel toné gana sabor cuando reposa varias horas en frío, ya que la carne absorbe mejor la salsa. Por ese motivo, suele prepararse con anticipación. Servido bien frío y con una presentación cuidada, este vitel toné casero sigue siendo uno de los platos más elegidos de la mesa navideña.