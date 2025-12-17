Arrollado de pollo: receta fresca y económica

El relleno combina verduras, fiambres y queso, aportando sabor y color sin opacar la carne

Dentro de las recetas de cocina más versátiles y rendidoras, el arrollado de pollo se destaca como una opción práctica para comidas familiares, reuniones o preparaciones anticipadas. Su combinación de ingredientes simples y su presentación prolija lo convierten en un plato adaptable a distintas ocasiones, sin necesidad de técnicas complejas.

Por qué el arrollado de pollo es un clásico de la cocina casera

El arrollado de pollo reúne varias ventajas que explican su vigencia en la cocina cotidiana. Se elabora a partir de un pollo entero, lo que permite aprovechar mejor el producto, y admite rellenos variados según la temporada o lo disponible en la heladera. Además, puede servirse caliente o frío, lo que lo vuelve ideal tanto para almuerzos como para picadas o viandas.

Otra de sus cualidades es la posibilidad de prepararlo con anticipación. Una vez cocido, se conserva bien en frío y mejora su sabor con el reposo, lo que lo posiciona como una de las recetas de cocina más prácticas para organizar comidas sin apuro.

Ingredientes para un arrollado de pollo perfecto

Para esta preparación se utilizan ingredientes accesibles que aportan sabor, textura y color al relleno. La combinación de verduras, fiambres y condimentos realza la carne del pollo sin opacarla.

Ingredientes

Pollo: 1 unidad

Verdeo: 4 ramas, cortadas al bies

Morrón asado: 1 unidad

Jamón cocido: 200 g

Queso semiduro: en bastones

Sal

Pimienta negra molida

Ajo

Perejil

Ají molido

Orégano

Mostaza

Paso a paso para preparar el arrollado de pollo

El procedimiento requiere algunos cuidados, especialmente en el deshuesado y el armado, para lograr un arrollado parejo y bien compacto.

Preparación

Deshuesar el pollo con cuidado, retirando todos los huesos pero conservando la piel. Abrir la carne como un matambre sobre la mesada, formando una superficie uniforme. Condimentar con sal, pimienta negra, ajo picado, perejil, ají molido, orégano y una capa fina de mostaza. Distribuir sobre la carne el jamón cocido, el morrón asado en tiras, el verdeo y los bastones de queso semiduro. El relleno debe colocarse de manera pareja para facilitar el enrollado. Enrollar el pollo desde uno de los extremos más largos, presionando suavemente para que mantenga la forma. Bridar con hilo de cocina para asegurar el relleno y evitar que se abra durante la cocción. Envolver el arrollado en papel aluminio y llevar a una fuente para horno. Cocinar a temperatura media durante 45 minutos. Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la piel esté dorada y la superficie firme. Dejar reposar antes de cortar para lograr rodajas prolijas.

Servido en rodajas, el arrollado de pollo se adapta a distintos acompañamientos y ocasiones

Acompañamientos ideales para el arrollado de pollo

Este plato admite múltiples guarniciones, que pueden adaptarse a la época del año.

Ensalada rusa o de papas

Puré de papas o de calabaza

Ensalada verde con hojas frescas

Arroz blanco

Verduras asadas al horno

Una receta rendidora para distintas ocasiones

El arrollado de pollo se consolida como una de las recetas de cocina más completas por su rendimiento, su presentación y su sabor. Fácil de adaptar y con ingredientes económicos, resulta una opción confiable para sumar a cualquier menú, tanto cotidiano como festivo.