La FIFA aprobó un cambio histórico en el fútbol para los Juegos Olímpicos

La FIFA aprobó un cambio histórico en los Juegos Olímpicos: se modificaron los cupos del fútbol masculino y femenino, con impacto en la Selección Argentina.

La FIFA dio un paso clave rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al aprobar una modificación histórica en el fútbol olímpico. El Consejo del organismo definió un nuevo reparto de cupos para el torneo masculino y amplió el número de selecciones en el femenino, una decisión que reconfigura el mapa de clasificaciones y abre un nuevo escenario para la Selección Argentina y el resto de las Confederaciones.

La decisión se tomó durante la reunión del Consejo de la FIFA celebrada este miércoles 17 de diciembre en Doha, Qatar. Allí se terminaron de ajustar varios aspectos pendientes de los torneos que el organismo organizará en los próximos años, con foco especial en el fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Estados Unidos.

El punto más relevante fue la confirmación de que el torneo masculino mantendrá la misma cantidad de Selecciones que en París 2024, mientras que el certamen femenino tendrá más cupos, en línea con el crecimiento sostenido del fútbol femenino a nivel global. Esta resolución marca un cambio estructural en la forma en que se reparten los tickets en el fútbol olímpico y genera consecuencias directas para selecciones históricas, entre ellas la Selección Argentina.

Así quedaron definidos los cupos del fútbol masculino

En el torneo masculino competirán 12 selecciones, el mismo número que en la última edición olímpica, donde España se consagró campeona. Sin embargo, la novedad no está en la cantidad de equipos sino en la redistribución de cupos por confederación, que fue modificada respecto a París 2024. La CONMEBOL tendrá media plaza más, así que no solamente irán a los Juegos Olímpicos los dos mejores del Sudamericano previo, sino que también el que culmine tercero tendrá la chance de disputar un repechaje.

La nueva asignación aprobada por la FIFA es la siguiente:

AFC (Asia): 2,5 cupos.

CAF (África): 2 cupos.

Concacaf: 3 cupos.

CONMEBOL: 2,5 cupos.

OFC (Oceanía): 1 cupo.

UEFA (Europa): 4 cupos.

País anfitrión (Estados Unidos): 1 cupo adicional.

Este esquema supone una reducción de plazas para África y Asia en comparación con la edición anterior, y un aumento para Europa y Concacaf, una decisión que no pasó desapercibida en el escenario internacional.

Qué cambia respecto a París 2024

Para dimensionar el impacto del cambio, basta con comparar el nuevo reparto con el utilizado en la cita anterior. En aquella oportunidad, los cupos estaban distribuidos de la siguiente manera:

África: 3,5.

Asia: 3,5.

Europa: 3.

Sudamérica: 2.

Concacaf: 2.

Oceanía: 1.

El ajuste aprobado por la FIFA redefine el equilibrio de fuerzas entre confederaciones y obliga a selecciones tradicionales a enfrentar procesos clasificatorios potencialmente más exigentes.

El escenario para la Selección Argentina

Para la Selección Argentina, el cambio no es menor. CONMEBOL pasará a contar con 2,5 cupos, lo que implica que solo dos selecciones clasificarán de forma directa y una tercera deberá disputar un repechaje intercontinental. En un continente históricamente competitivo, donde Brasil, Uruguay, Colombia y otras selecciones suelen ser protagonistas, el nuevo formato eleva la exigencia y reduce el margen de error en los torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos.

El fútbol femenino, con más equipos y mayor visibilidad

La otra gran novedad aprobada por la FIFA tiene que ver con el torneo femenino, que contará con 16 selecciones, una cifra superior a la del masculino.

La distribución de cupos será la siguiente:

AFC: 2.

CAF: 2.

CONMEBOL: 2.

UEFA: 3.

Concacaf: 1.

País anfitrión: 1.

Esta ampliación refuerza la apuesta del organismo por el desarrollo del fútbol femenino y su consolidación dentro del programa olímpico, una tendencia que se viene profundizando en los últimos años.

Otra decisión clave: el Mundial femenino en Brasil

Durante la misma sesión, la FIFA confirmó además una modificación importante en el calendario internacional: la Copa Mundial Femenina que se disputará en Brasil fue reprogramada y finalmente se jugará entre el 5 y el 30 de enero de 2028, y no en 2027 como estaba previsto inicialmente. La decisión responde a ajustes de calendario y logística, y refuerza el protagonismo de Sudamérica en el desarrollo del fútbol femenino a nivel global.