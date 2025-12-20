Receta exprés para las Fiestas: almendras bañadas en chocolate

Las almendras bañadas en chocolate son un dulce atemporal, perfecto para cualquier ocasión. Ya sea como un capricho personal, un postre elegante para visitas o un detalle hecho en casa para regalar, su combinación de crujiente y dulce nunca falla.
Esta receta, que utiliza los prácticos baños de repostería, te garantiza un resultado profesional con una dificultad bajísima y en apenas 20 minutos de preparación. Es ideal para principiantes en la repostería y para quienes buscan una solución dulce rápida y deliciosa.
Ingredientes (para aproximadamente 30 unidades)
-
200 gramos de almendras con piel o peladas.
-
1 tableta de baño de repostería blanco (aprox. 150g).
-
1 tableta de baño de repostería semi amargo (aprox. 150g).
Podés usar solo un tipo de chocolate si lo preferís, o incluso mezclarlos para crear un efecto mármol. Asegurate de que las almendras estén frescas y crujientes para el mejor resultado.
Paso a paso para unas almendras perfectas
1. Tostar las almendras
Precalentá el horno a temperatura baja (unos 150°C). Distribuí las almendras en una placa para horno, en una sola capa. Llevalas al horno durante unos 8-10 minutos, revolviendo a mitad de camino para que se doren parejas. Vigilalas de cerca para que no se quemen. El tostado realza su sabor y las hace más crujientes. Una vez listas, retiralas y dejalas enfriar completamente a temperatura ambiente sobre la misma placa.
2. Derretir los chocolates
Mientras las almendras se enfrían, derretí los baños de repostería por separado. Podés hacerlo al baño María (colocando cada chocolate picado en un bowl sobre una olla con agua hirviendo suave, sin que toque el agua) o en el microondas en intervalos cortos de 20-30 segundos, revolviendo bien entre cada uno hasta que estén líquidos y lisos.
3. Bañar y decorar
Dividí las almendras tostadas en dos mitades. Tomá un tenedor o un pinza de repostería y, sumergiendo cada almendra en el chocolate blanco derretido, cubrila completamente. Dejá escurrir el exceso y colocá la almendra bañada sobre una placa o bandeja forrada con papel manteca o papel sulfurizado. Separalas bien entre sí. Repetí el proceso con la segunda mitad de las almendras, usando el chocolate semi amargo.
4. Dejar solidificar
Dejá reposar las almendras bañadas a temperatura ambiente hasta que el chocolate esté completamente firme. Esto puede tardar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del clima. Para acelerar el proceso, podés llevarlas a la heladera por unos 15-20 minutos, pero el secado a temperatura ambiente suele dar un mejor acabado al chocolate.
Tips y variantes para personalizar tu receta
-
Toque gourmet: antes de que el chocolate seque, espolvoreá un poco de sal marina en escamas o coco rallado sobre las almendras bañadas en chocolate blanco. Sobre las de chocolate negro, unas ralladuras de naranja o cacao en polvo quedan espectaculares.
-
Almendras crocantes: si querés un extra de crocante, podés tostar las almendras con una cucharadita de azúcar y una pizca de canela antes de bañarlas.
-
Presentación: una vez secas, guardalas en un frasco de vidrio o en una cajita bonita forrada con papel manteca. Son un regalo hecho en casa muy apreciado.
-
Conservación: guardalas en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco (no necesariamente en la heladera). Se conservan perfectamente por 1-2 semanas.