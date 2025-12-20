Ensalada de papas y huevo: receta simple y económica para Navidad y Año Nuevo

Ensalada de papas y huevo.

En tiempos de mesas largas, bolsillos ajustados y calor intenso, las recetas clásicas vuelven a ocupar el centro de la escena. Pero no cualquier clásico: esta ensalada de papas y huevo, reformulada con pequeños cambios, logró algo poco habitual en redes y cocinas reales, volverse viral sin perder sencillez.

Publicada para las fiestas del año pasado, explotó. Y no por una técnica sofisticada, sino por una verdad que atraviesa generaciones: las cosas simples, bien hechas, son las mejores. En este caso, con un giro clave que la vuelve más liviana, más sabrosa y mucho más festiva.

El secreto de la ensalada con papas y huevo: aderezar bien y decirle chau a la mayonesa industrial

El gran diferencial de esta ensalada está en el aderezo. En lugar de recurrir a la mayonesa clásica del supermercado, la receta propone usar mayonesa casera o una “cremita” de zanahorias, fácil, económica y mucho más fresca. Un cambio mínimo que eleva todo el plato.

Otro punto central —y no negociable— es aderezar las papas cuando todavía están calientes. Recién cocidas, en cubos y con piel si fueron hervidas, absorben mejor el sabor y logran una textura mucho más interesante. Es un truco viejo, de cocina de abuela, que sigue funcionando mejor que cualquier atajo moderno.

Ingredientes accesibles y mil variantes posibles

Ingredientes base

2 papas medianas.

3 huevos.

Mayonesa casera o cremita de zanahorias.

1 o 2 cucharadas de mostaza.

Alcaparras o aceitunas a gusto.

Cebolla de verdeo o común.

Medio limón.

Sal y pimienta.

Opcionales que suman

Pepino, arvejas, hinojo bien finito, pickles, hojas verdes, palta, semillas, perejil, ciboulette o tomillo. La receta es flexible y se adapta a lo que haya en la heladera, algo clave en el contexto actual, cuando hablan de cocina rendidora y consciente.

Paso a paso: cómo prepararla para que quede espectacular

Huevos: cocer 7 minutos desde el hervor (8 si estaban fríos). Reservar. Aderezo: mezclar la cremita de zanahorias, mostaza, alcaparras o aceitunas picadas, limón y, si hace falta, apenas un chorrito de agua. Papas: cocinarlas al vapor, al horno o hervidas con piel. Cortar en cubos, salpimentar y aderezar en caliente. Sumar huevos, cebolla (mejor si está “curada” con limón o vinagre), y el resto de los ingredientes. Terminar con hierbas frescas, semillas y un hilo de oliva justo antes de servir.

Para Navidad o Año Nuevo, se puede dejar lista con anticipación y sumar los frescos a último momento. Incluso funciona muy bien con hojas verdes como base, a modo de colchón en el plato.