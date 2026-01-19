Investigadores encuentran junta rota en la vía del accidente ferroviario español: fuente

Un bombero y miembros de la Guardia Civil española trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba

Los ‍expertos que investigan la causa del descarrilamiento el domingo de un tren de alta velocidad en España, en el que murieron al ‍menos 39 personas, encontraron una junta ⁠rota en los raíles, según una fuente informada de las primeras investigaciones sobre el desastre.

Los vagones descarrilados se estrellaron contra un tren que circulaba en sentido contrario, empujándolo fuera de las vías y cayendo por un terraplén, en una de las peores catástrofes ferroviarias ocurridas en Europa en los tiempos modernos.

El accidente se produjo cerca de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid.

Los técnicos que analizaron los raíles detectaron un desgaste ‌en la junta entre tramos del raíl, conocida como eclisa, ⁠lo que indica que el fallo existía ⁠desde hacía tiempo, según la fuente.

Los técnicos descubrieron que la junta defectuosa creaba un hueco entre las secciones del raíl que se ensanchaba a medida que los ‍trenes seguían circulando por la vía.

La fuente, que declinó ser identificada debido a lo delicado del asunto, dijo que los ⁠técnicos creen que la junta defectuosa ‌es clave para identificar la causa precisa del accidente.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de investigar las causas de la catástrofe, no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.

El operador ferroviario español Adif y el Ministerio de Transportes, que supervisa a la CIAF, tampoco respondieron a las ‌solicitudes de ‌comentarios.

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, que opera el segundo tren que descarriló, dijo a la Cadena Ser que aún es demasiado pronto para hablar de la causa. Sin embargo, el accidente se produjo en "condiciones extrañas", dijo, y añadió que "el error humano está prácticamente ​descartado".

PRIMERAS CONCLUSIONES

Los primeros vagones del tren operado por la empresa Iryo pasaron por encima del hueco en los raíles, pero el octavo -y último- descarriló, arrastrando consigo a los vagones séptimo y sexto, dijo la persona.

Iryo es un operador ferroviario privado, propiedad mayoritaria del grupo italiano Ferrovie dello Stato, controlado por el Estado.

La fuente señaló una fotografía que mostraba el hueco en el carril vertical, que también aparecía en ‍una imagen compartida con los medios por la Guardia Civil española. La zona ha sido marcada con números de incidente policial mientras es fotografiada por los inspectores forenses.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, fueron algunas de las autoridades que visitaron el lugar del accidente el ​lunes por la mañana. Sánchez canceló su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, tras el accidente.

Puente declaró que el tren Iryo tenía menos de cuatro años ​y que la vía férrea había sido completamente renovada en mayo.

El fabricante del tren, Hitachi Rail, realizó una inspección del tren el 15 de ⁠enero como parte del mantenimiento rutinario y no encontró ninguna anomalía, dijo la fuente a Reuters.

El tren es un Frecciarossa 1000, el mismo modelo utilizado en la red de alta velocidad italiana.

Con información de Reuters