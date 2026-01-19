No es Europa ni Asia: la ciudad argentina que entró al top 10 mundial de destinos elegidos

Orgullo argentino: San Carlos de Bariloche volvió a destacarse en el escenario del turismo internacional al ser incluida en el ranking “Trending Destinations 2026” de Tripadvisor. Se trata de una lista que reúne a los diez destinos del mundo que más crecieron en interés, búsquedas y valoraciones positivas por parte de viajeros durante el último año.

Este reconocimiento es otorgado por la plataforma líder en orientación para viajeros y se basa en el análisis de millones de opiniones y calificaciones publicadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. A partir de estos datos, Tripadvisor identifica y valora aquellos destinos turísticos que no solo mantienen su atractivo, sino que además han mostrado un crecimiento sostenido en la intención de viaje a nivel global.

El reconocimiento internacional que logró Bariloche

La ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche se convirtió en la única ciudad argentina que forma parte del top 10 mundial de destinos tendencia para el 2026, compartiendo el ranking con lugares de Europa, Asia y América, consolidando su proyección internacional.

Desde la plataforma Tripadvisor destacan que este tipo de listados reflejan la experiencia real de los viajeros y funcionan como un indicador para anticipar las preferencias turísticas del año siguiente. La naturaleza, las experiencias auténticas, la gastronomía y la versatilidad del destino son los factores principales que potencian a las ciudades del ranking.

El resultado del trabajo conjunto entre el sector público y el privado

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) expresaron que esta distinción llega en un momento estratégico: “Bariloche comenzó el año con una noticia que vuelve a poner a la ciudad en el radar del turismo global. Ingresar al top 10 de destinos tendencia del mundo confirma que el interés internacional no solo se sostiene, sino que crece”.

La directora ejecutiva de EMPROTUR Natacha Vázquez remarcó, en la misma línea, la importancia del reconocimiento y lo vinculó directamente al trabajo sostenido en el tiempo. “Este reconocimiento no es una casualidad: es producto de años de trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar a Bariloche como un destino de naturaleza, aventura y experiencias únicas”.

“Estar entre los diez destinos tendencia del mundo permite ampliar la llegada a nuevos públicos internacionales, diversificar temporadas, promover un turismo sostenible y seguir fortaleciendo toda la cadena turística local”, agregó Vázquez.

Bariloche reafirma constantemente su perfil como destino turístico de cuatro estaciones y anticipa un 2026 exitoso, fortalecido por una propuesta que combina lagos, montañas, actividades al aire libre, gastronomía identitaria y eventos culturales de lo más variados.