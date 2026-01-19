Trump reemplazaría rápidamente aranceles por otros tras una acción judicial, según el New York Times

El Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, es entrevistado por una cadena de televisión en la Casa Blanca en Washington, D.C.

‍El Gobierno del presidente Donald Trump promulgaría ‍nuevos aranceles ⁠casi de inmediato si la Corte Suprema anulase los de gran alcance que lanzó a nivel global bajo una ley de emergencia, dijo Jamieson Greer, representante ‌comercial de Estados ⁠Unidos, al New ⁠York Times en una entrevista publicada el lunes.

La Corte ‍Suprema podría pronunciarse sobre los aranceles ⁠en las próximas ‌semanas, y posiblemente ya el martes.

Greer dijo que el Gobierno "empezaría al día siguiente" a ‌sustituir ‌los aranceles por otros gravámenes, informó el NYT.

La impugnación de los gravámenes que se ​está sopesando en la Corte Suprema supone una importante prueba de los poderes presidenciales, así como de la voluntad del tribunal ‍de comprobar algunas de las afirmaciones de autoridad de gran alcance del republicano desde que volvió ​al cargo en enero de 2025.

La oficina del Representante ​de Comercio no respondió inmediatamente a una solicitud ⁠de comentarios.

Con información de Reuters