Reforma laboral: Formosa se planta contra el proyecto del Gobierno nacional y advierte por sus consecuencias

En medio del debate público por la reforma laboral, el Gobierno de Formosa volvió a manifestar su rechazo al proyecto que impulsa el Ejecutivo nacional, al considerar que la iniciativa atenta de forma directa contra los derechos de los trabajadores. La propuesta promovida por el presidente Javier Milei plantea modificaciones al régimen laboral vigente y generó controversia entre distintos sectores, que advierten sobre un posible deterioro de las condiciones de empleo.

En declaraciones a AGENFOR, el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez, advirtió que la iniciativa impulsada por la gestión nacional contradice de manera directa el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección del trabajo. En ese marco, desde el Gobierno provincial remarcaron que su postura frente a las reformas laborales promovidas por la Nación es claramente opuesta, una posición que el gobernador Gildo Insfrán viene sosteniendo de manera pública y sostenida a lo largo de 2025.

"Se produce una violación al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece una protección para el trabajador”, advirtió Valdez y remarcó que, si se tiene en cuenta que las sesiones extraordinarias en el Congreso comenzarán en febrero, hay "un mandato para todos los ciudadanos argentinos, en especial para aquellos que legislan, ya que deben proteger al trabajo en todas sus formas".

Resistencia el deterioro de los derechos laborales

"Este principio protectorio no fue producto de que un día se le ocurrió a alguien, sino que se trata de una serie de luchas que se dieron en las diferentes instituciones del derecho del trabajo y que a través del tiempo se fueron ganando", destacó el subsecretario Valdez, y aseguró: "Se pretende esta supuesta modernización, que no es así, sino que es un retraso, es retrógrado, ya que poner en condiciones de igualdad al trabajador y al empleador es una mentira".

En esa línea, aclaró que "pretender que el trabajador y el empleador discutan, por ejemplo, vacaciones, indemnizaciones o la escala salarial, es imposible que pueda suceder y es allí donde el Estado debe estar", y aseguró que si se produce esta reforma laboral "va a haber una precarización del trabajo".

"No es que por arte de magia esto va a cambiar y el empleo va a aumentar, eso es una mentira también", enfatizó el funcionario y concluyó: "Lo que va a generar más trabajos es que la economía mejore, que la inflación realmente baje, no como sucede en este momento donde todo aumenta y el que lo sufre en sus bolsillos es el trabajador".