Aldosivi vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo entre Aldosivi y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 17:00 (hora Argentina), el jueves 22 de enero.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Defensa y Justicia.





Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Barracas Central: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Gimnasia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Rosario Central: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Dep. Riestra: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Estudiantes: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Newell`s: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Vélez: 13 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Aldosivi y Defensa y Justicia, según país