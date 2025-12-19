Gripe K, Influenza y súper gripe H3N2: cuál es la forma correcta de identificar al nuevo virus

La forma más científica de denominar al virus es influenza A, subtipo H3N2

El nuevo virus mundial, conocido como súper gripe H3N2, llegó a la Argentina. Se trata de una nueva variante K del virus influenza que encendió las alarmas sanitarias en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Se lo conoce también como Gripe K o Influenza ¿Cuál es la forma correcta de denominar al brote?

Super gripe H3N2, Gripe K o Influenza: cuál es la forma correcta de identificarlo

Si bien se lo denomina de diferentes formas, la manera científica de referirse al brote es virus de la influenza A, subtipo H3N2. En concreto, el virus pertenece al tipo influenza A y su subtipo es el H3N2, que se refiere a dos proteínas presentes en su superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Estas proteínas funcionan como “llaves”, permitiendo que el virus entre y salga de las células del cuerpo humano.

El brote también es conocido como gripe K debido a que en el pasado las cepas más importantes del H3N2 se han encontrado en Hong Kong, en sí la K deriva del "Kong" y terminó instalándose en el mundo como una forma coloquial para nombrarlo.

Qué es la gripe H3N2: cuáles son síntomas para identificarla

La gripe H3N2 es una mutación del virus de la influenza A que volvió a encender las alarmas sanitarias en el mundo, principalmente en Europa dónde los casos crecieron con rapidez, ya que puede evadir parcialmente la inmunidad generada por infecciones gripales previas o la vacunación. Al ser un virus menos frecuente, tiene una baja inmunidad poblacional y, de acuerdo a los especialistas, la variante es mucho "más contagiosa" que otros virus.

Entre los síntomas más frecuentes de la Influenza se encuentran:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).

El cansancio y el dolor muscular.

La gripe H3N2 puede confundirse fácilmente con el COVID-19 por lo que se realizan diagnósticos complementarios para evitar riesgos. En detalle, la vacuna actual contra la gripe no protege contra la cepa circulante, sino que previene una evolución severa del cuadro. "El objetivo principal de la vacunación es prevenir la enfermedad grave, y se espera que se mantenga su eficacia contra las consecuencias graves", explicó Bruno Ciancio, experto del European Centre for Disease Prevention and Control.

Se recomienda la vacunación contra la gripe para evitar un cuadro severo de influenza

Los grupos de mayor riesgo que deberían darse la vacuna de la gripe son: