Lo que se sabe hasta ahora de la vacuna contra la gripe H3N2 que llegó a Argentina

El anuncio de los primeros tres casos de la Gripe H3N2 en Argentina encendió las alertas de los especialistas sanitarios. Si bien informes recientes explican que la vacunación contra la gripe no es 100 por ciento efectiva contra el también llamado Virus K, expertos de todo el mundo recomiendan la vacunación porque puede evitar las formas más severas de la enfermedad.

El mundo entero activó las alarmas a partir del brote de la nueva gripe H3N2 en las últimas semanas, que tiene a Europa contra las cuerdas al forzar la activación de protocolos en varios países. El investigador Ed Hutchinson explica que el virus nuevo es menos frecuente que otros subtipos gripales, lo que implica en principio una baja inmunidad poblacional. Sin embargo la patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, desde Reino Unido, que fue quien descubrió la nueva beta del virus, fue aún más contundente: la variante K es "mucho más contagiosa" y aumentó los casos en un 56% respecto del año pasado.

"La vacuna actual contra la gripe no se adapta perfectamente a las cepas circulantes, incluida la H3N2. Sin embargo, el objetivo principal de la vacunación es prevenir la enfermedad grave, y se espera que se mantenga su eficacia contra las consecuencias graves", explicó Bruno Ciancio, experto del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

De acuerdo a los datos que publicó el ECDC, la eficacia para prevenir los casos de gripe que demanden atención médica oscilaría entre el 52% en niños y el 57% enm adultos. En el caso del grupo crítico, que es el de personas de 65 años o más, no se estimó todavía la eficacia debido a los pocos casos de contagiados de ese rango etáreo registrados hasta el momento.

Quiénes deberían vacunarse, según especialistas

Tanto Ciancio como otros expertos indicaron que, pese a no ser del todo efectiva, la vacunación es fundamental para los grupos de mayor riesgo, incluso aún cuando la cepa que circulará localmente no coincide plenamente con la vacuna actual, de la cual se espere que llegue la actualización en el corto plazo.

Entre quienes deberían priorizar la inmunización, se mencionaron:

Personas mayores de 65 años.

Niños pequeños.

Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos.

Personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

El virus H3N2 afecta especialmente a menores de cinco años y a adultos mayores. Además, especialistas advirtieron que la gripe K puede confundirse con el COVID-19, por lo que recomendaron hacer análisis combinados para determinar diagnósticos correctos.