Por qué BTS decidió llamar "Arirang" a su nuevo álbum de música: qué significado tiene

BTS anuncia su nuevo álbum: "Arirang".

BTS anunció oficialmente su regreso y con ello su tan esperado nuevo álbum, que llevará por título "Arirang", programado para salir el 20 de marzo de 2026. Esta elección marca un regreso simbólico y cargado de significado cultural para la agrupación surcoreana, que vuelve con un álbum de estudio tras casi cuatro años de pausa debido a sus compromisos con el servicio militar y proyectos individuales.

¿Qué es Arirang y por qué lo eligieron como título?

“Arirang” no se trata de algo inventado ni un término superficial: es el título de la canción folclórica más emblemática de Corea, con una historia que se remonta al menos 600 años y que ha tenido miles de versiones regionales a lo largo del tiempo. Se trata de un canto tradicional que no tiene una traducción literal consensuada. Por su estribillo y su esencia evocan sentimientos de anhelo, separación y esperanza. Lingüistas sugieren que podría significar algo así como “mi amado/a” o “hermoso/a querido/a”, aunque no hay una sola definición oficial.

Más allá de lo lingüístico, Arirang se ha convertido en símbolo de identidad y experiencia compartida por generaciones de coreanos. La canción fue usada para elevar el espíritu de resistencia contra la ocupación japonesa en el siglo XX y hoy es considerada una expresión cultural profundamente arraigada en la historia del país, tanto que aparece dos veces en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, presentada por Corea del Sur y Corea del Norte.

El regreso y la conexión de BTS

El sello de BTS, BigHit Music, explicó que el álbum busca capturar la identidad de la banda de k-pop como grupo que se originó en Corea del Sur, así como emociones universales de añoranza, amor profundo y reencuentro, temas que resonaron con la historia emocional del propio Arirang tradicional.

Esto no es casual: después de años separados por sus obligaciones militares, los siete miembros de BTS han hablado sobre el significado personal de volver a trabajar juntos y reencontrarse con su comunidad de fans, conocida como ARMY, lo que convierte al título en una metáfora de ese viaje colectivo desde la distancia hacia la reunión.

La gira de BTS en 2026 incluye a Buenos Aires.

BTS ya había trabajado antes con "Arirang"

Aunque BTS nunca lanzó una versión de Arirang como parte de su catálogo principal de álbumes, sí interpretaron la canción en vivo durante eventos internacionales, por ejemplo en una presentación que combinó su estilo con la tradición coreana. La elección de Arirang como título va más allá del homenaje cultural. Significa que BTS, una de las bandas más globalizadas de la historia del pop, está reivindicando sus raíces coreanas y proponiendo que su mensaje artístico se lea desde esa raíz, sin perder su alcance mundial.