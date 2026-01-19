La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 19 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 19 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 30 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 19 de enero de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
- 1: 9348
- 2: 1245
- 3: 3939
- 4: 5189
- 5: 5857
- 6: 7419
- 7: 3954
- 8: 2495
- 9: 6286
- 10: 5705
- 11: 7476
- 12: 8209
- 13: 0366
- 14: 4121
- 15: 3862
- 16: 8375
- 17: 9541
- 18: 0453
- 19: 1336
- 20: 3700
Letras de la Nacional: IDXZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 9580
- 2: 1646
- 3: 4350
- 4: 3966
- 5: 7378
- 6: 0199
- 7: 9794
- 8: 7665
- 9: 9036
- 10: 8858
- 11: 7298
- 12: 0201
- 13: 4728
- 14: 1575
- 15: 4321
- 16: 7166
- 17: 1440
- 18: 9439
- 19: 7477
- 20: 9192
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 9385
- 2: 6990
- 3: 8810
- 4: 5512
- 5: 8688
- 6: 8779
- 7: 1924
- 8: 1593
- 9: 6276
- 10: 5129
- 11: 8273
- 12: 2453
- 13: 0312
- 14: 3532
- 15: 2268
- 16: 5245
- 17: 4845
- 18: 9858
- 19: 9825
- 20: 9843
Letras de la Nacional: EKMY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 8224
- 2: 4557
- 3: 1970
- 4: 3674
- 5: 9769
- 6: 2083
- 7: 9238
- 8: 9601
- 9: 1638
- 10: 5425
- 11: 5846
- 12: 5682
- 13: 7508
- 14: 9326
- 15: 6271
- 16: 7258
- 17: 5166
- 18: 2212
- 19: 7821
- 20: 3714
