Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 19 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 30 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 19 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 19 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 9348
  • 2: 1245
  • 3: 3939
  • 4: 5189
  • 5: 5857
  • 6: 7419
  • 7: 3954
  • 8: 2495
  • 9: 6286
  • 10: 5705
  • 11: 7476
  • 12: 8209
  • 13: 0366
  • 14: 4121
  • 15: 3862
  • 16: 8375
  • 17: 9541
  • 18: 0453
  • 19: 1336
  • 20: 3700

Letras de la Nacional: IDXZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 9580
  • 2: 1646
  • 3: 4350
  • 4: 3966
  • 5: 7378
  • 6: 0199
  • 7: 9794
  • 8: 7665
  • 9: 9036
  • 10: 8858
  • 11: 7298
  • 12: 0201
  • 13: 4728
  • 14: 1575
  • 15: 4321
  • 16: 7166
  • 17: 1440
  • 18: 9439
  • 19: 7477
  • 20: 9192

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 9385
  • 2: 6990
  • 3: 8810
  • 4: 5512
  • 5: 8688
  • 6: 8779
  • 7: 1924
  • 8: 1593
  • 9: 6276
  • 10: 5129
  • 11: 8273
  • 12: 2453
  • 13: 0312
  • 14: 3532
  • 15: 2268
  • 16: 5245
  • 17: 4845
  • 18: 9858
  • 19: 9825
  • 20: 9843

Letras de la Nacional: EKMY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 8224
  • 2: 4557
  • 3: 1970
  • 4: 3674
  • 5: 9769
  • 6: 2083
  • 7: 9238
  • 8: 9601
  • 9: 1638
  • 10: 5425
  • 11: 5846
  • 12: 5682
  • 13: 7508
  • 14: 9326
  • 15: 6271
  • 16: 7258
  • 17: 5166
  • 18: 2212
  • 19: 7821
  • 20: 3714

