Gripe H3N2: un estudio español respondió cuántas vidas salva la vacuna contra la influenza actual

Un estudio epidemiológico español liderado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ofrece un «mapa» detallado del comportamiento de las epidemias de gripe, ante la llegada de la influenza H3N2. El informe señala que es "fundamental proteger a los más vulnerables".

"Las autoridades de salud pública insisten urgentemente en que la vacunación es la medida de protección más importante para los grupos vulnerables, como los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y el personal sanitario", especificó en ese sentido el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Según los datos preliminares publicados por el ECDC, la eficacia en la prevención de casos de gripe que requieren atención médica en atención primaria oscila entre el 52% en niños (de 0 a 17 años) y el 57% en adultos (de 18 a 64 años). Para el grupo crítico de personas mayores de 65 años, no fue posible estimar la eficacia de la vacuna por separado, debido al bajo número de casos de gripe considerados en el estudio hasta la fecha.

Un análisis del ECDC publicado esta semana, las vacunas redujeron significativamente las tasas de hospitalización durante la última temporada de gripe 2024-25. El estudio de modelización reveló que las vacunas estacionales tuvieron una eficacia del 70% al 75% en la prevención de hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y del 30% al 40% en adultos.

Mediante simulaciones por ordenador, el análisis estimó que los programas de vacunación previnieron entre el 26% y el 41% de las hospitalizaciones relacionadas con la gripe en adultos mayores de 65 años en los países de la Unión Europea (UE) entre agosto de 2024 y junio de 2025.

Noticia en desarrollo