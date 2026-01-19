Por Ardo ‍Hazzad y Ahmed Kingimi

KADUNA, Nigeria, 19 ene (Reuters) - ‍Una banda ⁠de hombres armados secuestró a decenas de fieles en dos iglesias del estado nigeriano de Kaduna, informó el lunes la policía, mientras que ‌un líder religioso ⁠cifró en ⁠más de 160 el número de desaparecidos.

La policía ‍estatal dijo que hombres con "armas sofisticadas" ⁠atacaron una ‌iglesia de la asociación evangélica ECWA y otra de Querubines y Serafines en ‌Kurmin ‌Wali, una comunidad forestal del distrito de Afogo, en la mañana del ​domingo. Los agentes aún están intentando confirmar cuántas personas fueron secuestradas.

El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en ‍Kaduna, el reverendo John Hayab, dijo a Reuters por teléfono que 172 fieles fueron secuestrados ​y que nueve escaparon más tarde, por lo ​que 163 siguen retenidos.

(Reporte adicional de Garba ⁠Muhammad; escrito por Chijioke Ohuocha; editado en español por Carlos Serrano)