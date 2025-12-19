Trump nomina al teniente general Donovan para dirigir el Mando Sur, según el Pentágono

Vista aérea del Pentágono en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald ‍Trump, ha ⁠nominado al vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, teniente general Frank Donovan, para dirigir el Comando Sur del Ejército, que supervisa las tropas en América ‌Latina, después de ⁠que el ⁠anterior comandante se retirara anticipadamente.

El almirante Alvin Holsey se retiró ‍dos años antes en una ceremonia ⁠en Miami el ‌viernes pasado, en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela que incluyen la incautación ‌de ‌un petrolero la semana pasada y casi 30 ataques contra presuntos barcos de contrabando ​de drogas.

Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Holsey fue expulsado por el Secretario ‍de Defensa Pete Hegseth.

Los dos funcionarios dijeron que Hegseth se había sentido frustrado con el Mando Sur ​en su intento de flexibilizar las operaciones y la ​planificación militar de Estados Unidos en la región.

(Reporte ⁠de Phil Stewart e Idrees Ali. Editado en español por Javier Leira)