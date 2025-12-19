Trump nomina al teniente general Donovan para dirigir el Mando Sur, según el Pentágono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado al vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, teniente general Frank Donovan, para dirigir el Comando Sur del Ejército, que supervisa las tropas en América Latina, después de que el anterior comandante se retirara anticipadamente.
El almirante Alvin Holsey se retiró dos años antes en una ceremonia en Miami el viernes pasado, en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela que incluyen la incautación de un petrolero la semana pasada y casi 30 ataques contra presuntos barcos de contrabando de drogas.
Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Holsey fue expulsado por el Secretario de Defensa Pete Hegseth.
Los dos funcionarios dijeron que Hegseth se había sentido frustrado con el Mando Sur en su intento de flexibilizar las operaciones y la planificación militar de Estados Unidos en la región.
