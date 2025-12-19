AMBA: las tarifas de gas y electricidad aumentaron hasta un 700% en los dos años de Milei

Las tarifas de energía eléctrica y gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron una fuerte suba durante los dos años que lleva Javier Milei al frente del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo implementó una política de quita de los subsidios paulatina para que los hogares abonen un porcentaje cada vez mayor del precio real del gas y la electricidad en las facturas. La quita de subsidios seguirá durante 2026.

Sin embargo, en los primeros dos años de Milei en la Casa Rosada la suba de las tarifas energéticas se explican principalmente por una fuerte recomposición de los márgenes de ganancia en los segmentos de transporte y distribución de ambos servicios.

En el caso de la electricidad, entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025 las facturas subieron un 339%. Mientras que los cuadros tarifarios del gas natural en el AMBA marcaron una suba fue de 709% en el mismo período de dos años de gobierno libertario.

Los datos surgen del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), que realiza un informe mensual de la evolución de la canasta de servicios públicos en el AMBA, que incluye a las tarifas energéticas, el transporte y el servicio público de agua sobre un el mismo consumo de un hogar promedio del AMBA.

El informe también destaca que desde diciembre de 2023 hasta este mes la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 561%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC lo hizo en 185%.

En el caso del transporte, la suba durante 2024 y 2025 fue de 937%, muy superior a los niveles de la inflación. Mientras que en el agua el incremento totalizó en dos años un 386%.

Suba en 2024

Siguiendo con el informe del IIEP, las facturas de electricidad subieron un 19% en los últimos doce meses (comparando diciembre 2025 con diciembre de 2024). Esto explica que el gran salto tarifario en el gobierno de Milei se produjo en el primer año de la gestión.

En las facturas de gas sucedió algo similar. Las facturas aumentaron un 28% en el último año, dejando en claro que el gran salto fue en 202, sobre todo en el transporte y la distribución.

Subsidios

El informe detalla que un hogar de bajos ingresos Nivel 2 abona el 32% del precio mayorista de la electricidad fijado por la Secretaría de Energía, uno de los tres componentes de la factura junto al transporte y la distribución. El 68% restante se cubrió mediante subsidios estatales. Un hogar de ingresos medios del Nivel 3 abona en diciembre el 46% del precio de la energía y el resto es parte de la cobertura estatal.

Nivel 1 también con subsidios

En tanto, un usuario de ingresos altos también recibirá subsidios estatales, como lo viene haciendo en los últimos meses. Un hogar Nivel 1 (gana más de $ 3.641.397, es decir, 3 canastas básicas totales -CBT-) abona en diciembre un 92% del precio mayorista de la energía y recibe un 8% de subsidios. El gobierno definió sostener este margen de subsidios a los hogares de altos ingresos para que no impacte en el índice de inflación.

En el caso del gas natural, en diciembre, un mes que cae fuertemente la demanda en el país, un hogar Nivel 1 pagará un 80% del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el 20% restante son subsidios. En tanto, un hogar de bajos recursos Nivel 2 pagará 21% y un hogar de ingresos medios Nivel 3 un 26%, el resto se cubrirá con subsidios estatales.

A partir del 1° de enero comenzará a regir un nuevo esquema de focalización de subsidios para la energía eléctrica y el gas para los hogares, que ya no se dividirán en tres niveles sino en dos grupos: con y sin subsidios. El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) le permitirá al gobierno continuar con la reducción de subsidios en las tarifas energéticas.

Canasta diciembre

En diciembre, un hogar promedio del AMBA destinará “un total de 183.410 pesos para cubrir sus necesidades energéticas (gas y electricidad), de transporte y de agua potable en el hogar". Este gasto "aumentó 5,7% respecto de noviembre (por estacionalidad) y es un 31% superior al de igual mes de 2024”, subraya el informe del IIEP de la UBA, que toma los costos promedios para un hogar tipo 2 del INDEC (dos adultos y un menor) representativo de las tarifas, el transporte y el agua.

En la desagregación por servicio “se observa que el incremento interanual (y acumulado para 2025) más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 48% respecto a diciembre de 2024, es decir, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 13%, 19% y 28%, respectivamente en términos interanuales”, según detalla el informe.