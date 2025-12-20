5 postres argentinos para Navidad fáciles y económicos: qué hacer en casa

La Navidad en Argentina se aleja de tradiciones del hemisferio norte por un factor: el calor. Para afrontarlo se suelen elegir comidas frescas y que no requieran estar horas frente al horno. Por suerte, existen cinco opciones de postres fáciles y económicos para sumar a tu mesa navideña.

Los 5 postres fáciles y económicos para hacer en Navidad

En medio de los múltiples gastos de fin de año, el presupuesto suele estar ajustado y es clave encontrar recetas que cuiden el bolsillo sin perder la oportunidad de comer algo rico. La inteligencia artificial de Google, Gemini, compartió cinco propuestas de postres clásicos, económicos y bien argentinos para disfrutar esta Navidad.

1. La infaltable ensalada de frutas

Es el "salvavidas" oficial de las fiestas argentinas. En diciembre, las frutas de estación como el durazno, la ciruela y el melón están en su mejor momento y a buen precio. Es la opción más fresca para combatir las altas temperaturas de la Nochebuena.

Cómo hacerla: solo tenés que pelar y cortar las frutas que prefieras. Un truco para que rinda más y tenga mejor sabor es dejarla macerar un par de horas antes con jugo de naranja y un poco de azúcar (o edulcorante).

Tip: si querés darle un toque especial sin gastar de más, podés servirla con una bocha de helado de crema o un copete de crema batida.

La ensalada de frutas suele ser el postre estrella de la mesa navideña

2. Budín de pan

Si te sobró pan de los días anteriores, no lo tires; tenés el ingrediente principal del postre más rendidor de la gastronomía argentina. El budín de pan es un clásico de bodegón que se adapta perfectamente a la mesa navideña.

Cómo hacerlo : remojá el pan en leche, agregá huevos, azúcar, esencia de vainilla y ralladura de limón. Lo cocinás a baño María hasta que esté firme.

El detalle: el secreto está en el caramelo del molde. Asegurate de que quede bien dorado para que, al desmoldarlo, bañe todo el budín. Servilo bien frío con dulce de leche.

3. Postre de vainillas y dulce de Leche

Este es el favorito de los chicos (y de los grandes también). Es extremadamente fácil de armar porque no requiere cocción y utiliza ingredientes que a todos le gustan:

Preparación: en una fuente, armá capas de vainillas humedecidas en leche (o café si lo preferís tipo tiramisú económico). Entre capa y capa, poné una mezcla de dulce de leche con queso crema o simplemente dulce de leche repostero. Terminá con una lluvia de cacao en polvo o chocolate rallado por encima. Dejalo en la heladera al menos 4 horas para que las vainillas absorban bien la humedad.

4. Garrapiñada de maní casera

Aunque solemos comprarla hecha, hacerla en casa es mucho más barato y el aroma que deja en la cocina es puramente navideño. Es ideal para el momento del brindis.

Receta rápida : necesitás una taza de maní crudo, una de azúcar y una de agua. Ponés todo en una ollita a fuego medio y revolvés constantemente con cuchara de madera.

El punto de cocción: primero se va a hacer un almíbar, después se va a "azucarar" (parece que se arruinó, pero seguí revolviendo) y finalmente el azúcar se vuelve a derretir cubriendo el maní. Ahí le agregás un chorrito de esencia de vainilla, ¡y listo!

Las garrapiñadas son el infaltable durante el brindis y se pueden hacer caseras

5. Arroz con leche (versión fría)

Un postre noble, nutritivo y súper económico. El arroz con leche es pura nostalgia y, servido bien frío con una lluvia de canela, es un cierre perfecto y liviano para una cena copiosa.