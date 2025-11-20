La receta súper fácil del budín de pan en licuadora: se prepara en menos de una hora.

El budín de pan es ese clásico imbatible que acompaña desde la infancia y que siempre salva cualquier comida. Su versión express en licuadora requiere de pocos ingredientes, casi nada de vajilla y está lista en menos de una hora. Perfecta para aprovechar pan que quedó en casa o para resolver un postre casero, económico y delicioso.

El budín de pan es una opción económica y fácil para resolver la hora del postre.

La receta express del budín de pan en licuadora

Ingredientes

500 ml de leche

130 g de azúcar

200 g de pan

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

100 g de azúcar

Preparación paso a paso

1. Preparar el caramelo

Colocar los 100 g de azúcar en una sartén y calentar a fuego medio hasta que tome un tono dorado. Mover suavemente para cubrir la base y llevar al molde de budín.

2. Licuar todo

En la licuadora, sumar el pan, la leche, el azúcar, los huevos y la vainilla. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.

3. Volcar en el molde

Asegurarse de que el caramelo esté firme y bien distribuido. Verter la mezcla con cuidado.

4. Hornear

Llevar a un horno precalentado a 180°C y cocinar a baño maría durante 40 minutos.

5. Enfriar y desmoldar

Dejar enfriar por completo para que tome cuerpo y luego desmoldar con cuidado.