La receta súper fácil del budín de pan en licuadora: se prepara en menos de una hora

El budín de pan es ese clásico imbatible que acompaña desde la infancia y que siempre salva cualquier comida. Su versión express en licuadora requiere de pocos ingredientes, casi nada de vajilla y está lista en menos de una hora. Perfecta para aprovechar pan que quedó en casa o para resolver un postre casero, económico y delicioso.
La receta express del budín de pan en licuadora
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 130 g de azúcar
- 200 g de pan
- 4 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el caramelo:
- 100 g de azúcar
Preparación paso a paso
1. Preparar el caramelo
Colocar los 100 g de azúcar en una sartén y calentar a fuego medio hasta que tome un tono dorado. Mover suavemente para cubrir la base y llevar al molde de budín.
2. Licuar todo
En la licuadora, sumar el pan, la leche, el azúcar, los huevos y la vainilla. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.
3. Volcar en el molde
Asegurarse de que el caramelo esté firme y bien distribuido. Verter la mezcla con cuidado.
4. Hornear
Llevar a un horno precalentado a 180°C y cocinar a baño maría durante 40 minutos.
5. Enfriar y desmoldar
Dejar enfriar por completo para que tome cuerpo y luego desmoldar con cuidado.