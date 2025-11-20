EN VIVO
Recetas de cocina

La receta súper fácil del budín de pan en licuadora: se prepara en menos de una hora

Una versión express del clásico budín de pan que se mezcla en licuadora y queda listo en menos de una hora.

20 de noviembre, 2025 | 09.44

El budín de pan es ese clásico imbatible que acompaña desde la infancia y que siempre salva cualquier comida. Su versión express en licuadora requiere de pocos ingredientes, casi nada de vajilla y está lista en menos de una hora. Perfecta para aprovechar pan que quedó en casa o para resolver un postre casero, económico y delicioso.

El budín de pan es una opción económica y fácil para resolver la hora del postre.

MÁS INFO

La receta express del budín de pan en licuadora

Ingredientes

  • 500 ml de leche
  • 130 g de azúcar
  • 200 g de pan
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

  • 100 g de azúcar

Preparación paso a paso

1. Preparar el caramelo
Colocar los 100 g de azúcar en una sartén y calentar a fuego medio hasta que tome un tono dorado. Mover suavemente para cubrir la base y llevar al molde de budín.

2. Licuar todo
En la licuadora, sumar el pan, la leche, el azúcar, los huevos y la vainilla. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.

3. Volcar en el molde
Asegurarse de que el caramelo esté firme y bien distribuido. Verter la mezcla con cuidado.

4. Hornear
Llevar a un horno precalentado a 180°C y cocinar a baño maría durante 40 minutos.

5. Enfriar y desmoldar
Dejar enfriar por completo para que tome cuerpo y luego desmoldar con cuidado.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas