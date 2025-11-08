Tres recetas de postres que podés hacer en la licuadora en pocos minutos.

En tiempos donde la rutina manda y el reloj siempre corre, la licuadora puede convertirse en una gran aliada. Lejos de ser solo para preparar jugos o batidos, este electrodoméstico permite resolver platos dulces y salados en cuestión de minutos, con resultados deliciosos y sin ensuciar de más.

Estas tres recetas exprés son ideales para cuando querés algo rico sin pasar horas en la cocina. Con pocos ingredientes y un par de giros de cuchilla, vas a tener postres húmedos, esponjosos y llenos de sabor, perfectos para acompañar el mate, el café o una merienda improvisada.

Torta húmeda de banana

Ingredientes:

2 bananas maduras.

2 huevos.

½ taza de azúcar.

½ taza de aceite.

1 taza de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación:

Colocá todos los ingredientes en la licuadora y procesá hasta lograr una mezcla uniforme. Verté en un molde enmantecado y enharinado y horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos. El resultado es una torta suave, con aroma irresistible y textura esponjosa. Un tip extra es reemplazar la harina por integral y el azúcar por mascabo si querés una versión más saludable.

Budín exprés de zanahoria y naranja

Ingredientes:

2 zanahorias peladas y trozadas.

2 huevos.

½ taza de azúcar.

½ taza de aceite.

Jugo de 1 naranja.

1 taza y media de harina leudante.

Preparación:

Licuá las zanahorias junto con los huevos, el azúcar, el aceite y el jugo. Cuando la mezcla esté cremosa, agregá la harina y procesá unos segundos más. Horneá a 180 °C durante 40 minutos. Vas a obtener un budín húmedo, de color vibrante y sabor fresco. Si querés una versión diferente, agregá ralladura de naranja o espolvoreá azúcar impalpable por encima para un toque final.

Panqueques de avena y queso

Ingredientes:

1 taza de avena.

2 huevos.

½ taza de leche (puede ser vegetal).

2 cucharadas de queso rallado.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Procesá todos los ingredientes en la licuadora hasta que la mezcla quede homogénea. En una sartén apenas aceitada, cociná porciones pequeñas de ambos lados hasta dorar. Podés rellenarlos con frutas, dulce o miel para transformarlos en una opción dulce de desayuno o postre.

La licuadora puede ser mucho más que un simple electrodoméstico para batidos: con un poco de ingenio, se transforma en una herramienta mágica para crear postres caseros, rápidos y deliciosos.