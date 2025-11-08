EN VIVO
La receta de la mini torta de coco y dulce de leche en solo 5 minutos

Una mini torta de coco y dulce de leche que se prepara en el microondas en solo cinco minutos y conquista por su simpleza y sabor casero.

07 de noviembre, 2025 | 21.06

En tiempos donde el reloj marca el ritmo de todo, las recetas rápidas ganan terreno entre quienes disfrutan de cocinar sin complicaciones. La nueva favorita en redes y cocinas hogareñas es una mini torta de coco y dulce de leche que se prepara en apenas cinco minutos y sin horno: solo necesitás una taza, un microondas y ganas de darte un gusto.

El secreto está en su simpleza. Con ingredientes comunes como huevo, yogur, coco rallado, endulzante, vainilla y polvo de hornear, se logra una masa húmeda y esponjosa que se transforma en una torta perfecta para acompañar el café o resolver un antojo dulce. El toque final, una capa de dulce de leche (clásico o sin azúcar), la convierte en un postre irresistible.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de coco rallado

  • 2 cucharadas de yogur natural

  • 1 cucharada de endulzante

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Dulce de leche (cantidad necesaria para cubrir)

Cómo preparar las mini tortas de coco, paso a paso

1. En una taza o recipiente apto para microondas, mezclá un huevo, tres cucharadas de coco rallado, dos de yogur natural, una de endulzante, una cucharadita de vainilla y otra de polvo de hornear.

2. Cociná en el microondas a máxima potencia durante un minuto y medio.

3. Dejala enfriar levemente y cubrila con dulce de leche al gusto.

4. Detalles que hacen la diferencia

La mini torta de coco y dulce de leche al microondas es una receta súper fácil y express.

Quienes ya la probaron recomiendan agregar chips de chocolate amargo a la mezcla o frutillas frescas al servir. También se puede sustituir el endulzante por miel o azúcar mascabo para un sabor más artesanal. El resultado es una torta húmeda, suave y con el inconfundible aroma del coco, lista en menos tiempo del que tarda en hervir el agua del mate. 

