La receta de la mini torta de coco y dulce de leche en solo 5 minutos

En tiempos donde el reloj marca el ritmo de todo, las recetas rápidas ganan terreno entre quienes disfrutan de cocinar sin complicaciones. La nueva favorita en redes y cocinas hogareñas es una mini torta de coco y dulce de leche que se prepara en apenas cinco minutos y sin horno: solo necesitás una taza, un microondas y ganas de darte un gusto.
El secreto está en su simpleza. Con ingredientes comunes como huevo, yogur, coco rallado, endulzante, vainilla y polvo de hornear, se logra una masa húmeda y esponjosa que se transforma en una torta perfecta para acompañar el café o resolver un antojo dulce. El toque final, una capa de dulce de leche (clásico o sin azúcar), la convierte en un postre irresistible.
Ingredientes
-
1 huevo
-
3 cucharadas de coco rallado
-
2 cucharadas de yogur natural
-
1 cucharada de endulzante
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
Dulce de leche (cantidad necesaria para cubrir)
Cómo preparar las mini tortas de coco, paso a paso
1. En una taza o recipiente apto para microondas, mezclá un huevo, tres cucharadas de coco rallado, dos de yogur natural, una de endulzante, una cucharadita de vainilla y otra de polvo de hornear.
2. Cociná en el microondas a máxima potencia durante un minuto y medio.
3. Dejala enfriar levemente y cubrila con dulce de leche al gusto.
4. Detalles que hacen la diferencia
Quienes ya la probaron recomiendan agregar chips de chocolate amargo a la mezcla o frutillas frescas al servir. También se puede sustituir el endulzante por miel o azúcar mascabo para un sabor más artesanal. El resultado es una torta húmeda, suave y con el inconfundible aroma del coco, lista en menos tiempo del que tarda en hervir el agua del mate.