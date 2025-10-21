La receta del flan de dulce de leche con solo un huevo y en pocos minutos.

Cuando aparece el antojo de algo dulce, pero el reloj o la pereza conspiran en contra, esta receta exprés se vuelve una salvación. Con apenas un huevo, unas cucharadas de dulce de leche y leche, es posible preparar un flan casero en minutos, sin horno, sin batidora y con un resultado suave, húmedo y lleno de sabor.

Este flan de dulce de leche en versión rápida se cocina directamente en el microondas y es ideal para resolver un postre individual con lo que tengas a mano.

El flan con dulce de leche es un postre clásico argentino.

Ingredientes para el flan con dulce de leche en un minuto

1 huevo

2 cucharadas colmadas de dulce de leche

4 cucharadas de leche

Si querés hacerlo más goloso, podés sumar un caramelo exprés: basta con calentar un poco de azúcar con unas gotas de agua en la taza o molde hasta que tome color dorado. Luego, volcás encima la mezcla del flan.

Preparación paso a paso

En una taza o recipiente apto para microondas, mezclá el huevo con el dulce de leche hasta integrar bien. Agregá la leche y seguí revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. Si usaste caramelo, verté la preparación sobre él. Cociná en el microondas durante 1 minuto y medio a potencia media-alta. Si al sacarlo el centro está muy líquido, sumale 20 o 30 segundos más.

La clave está en lograr una textura firme en los bordes y apenas temblorosa en el centro, ya que el flan termina de asentarse al enfriarse. Podés disfrutarlo directamente desde la taza o desmoldarlo en un plato. Un chorrito extra de dulce de leche, un poco de crema o unas nueces picadas pueden convertirlo en un postre digno de celebración. Rápido, rendidor y sin complicaciones, este flan de dulce de leche es la prueba de que no hace falta mucho tiempo, ni muchos ingredientes, para darse un gusto dulce y casero.