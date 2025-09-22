La receta de la chocotorta de café, la variante del clásico postre argentino.

Entre los postres más queridos por los argentinos, la chocotorta ocupa sin dudas un lugar de privilegio. Esta delicia, que combina galletitas de chocolate con dulce de leche, es un verdadero clásico de la cocina nacional. Sin embargo, existe una variante ideal para quienes buscan un sabor más intenso: la chocotorta de café.

Esta versión lleva todo lo que amamos del postre original, pero con un giro irresistible gracias al café. La preparación se divide en dos cremas: la crema Bariloche, de sabor intenso y textura cremosa, y la crema moka, que aporta el toque justo de café y cacao. Ambas se combinan para crear un postre sabroso, original y perfecto para cualquier ocasión.

Ingredientes para la base:

Galletitas de chocolate (tipo Chocolinas)

Leche, cantidad necesaria

Para la crema Bariloche:

280 g de crema de leche

240 g de chocolate semiamargo

400 g de dulce de leche repostero

Galletitas de chocolate trituradas

Nueces picadas

Ingredientes para la crema moka:

330 g de crema de leche (1 pote)

1 cucharada de cacao amargo

4-5 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharada de café instantáneo

2 cucharadas de agua caliente

La chocotorta es uno de los postres favoritos de los argentinos.

Paso a paso para preparar la chocotorta de café