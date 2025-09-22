La receta de la chocotorta de café, la variante del clásico postre argentino

Entre los postres más queridos por los argentinos, la chocotorta ocupa sin dudas un lugar de privilegio. Esta delicia, que combina galletitas de chocolate con dulce de leche, es un verdadero clásico de la cocina nacional. Sin embargo, existe una variante ideal para quienes buscan un sabor más intenso: la chocotorta de café.
Esta versión lleva todo lo que amamos del postre original, pero con un giro irresistible gracias al café. La preparación se divide en dos cremas: la crema Bariloche, de sabor intenso y textura cremosa, y la crema moka, que aporta el toque justo de café y cacao. Ambas se combinan para crear un postre sabroso, original y perfecto para cualquier ocasión.
Ingredientes para la base:
- Galletitas de chocolate (tipo Chocolinas)
- Leche, cantidad necesaria
- Para la crema Bariloche:
- 280 g de crema de leche
- 240 g de chocolate semiamargo
- 400 g de dulce de leche repostero
- Galletitas de chocolate trituradas
- Nueces picadas
Ingredientes para la crema moka:
- 330 g de crema de leche (1 pote)
- 1 cucharada de cacao amargo
- 4-5 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 cucharada de café instantáneo
- 2 cucharadas de agua caliente
Paso a paso para preparar la chocotorta de café
- Armar la base: Remojá las galletitas en leche y colocalas en un molde alto, cubriendo tanto la base como las paredes, una al lado de la otra. Llevá el molde a la heladera mientras preparás el resto.
- Crema Bariloche: Picá el chocolate y agregale la crema de leche caliente. Mezclá hasta que se funda por completo. Sumá el dulce de leche repostero, las galletitas trituradas y las nueces picadas. Integrá bien todo y volcá esta mezcla sobre la base de galletitas. Volvé a llevar a la heladera.
- Crema moka: Disolvé el café instantáneo en el agua caliente y dejalo enfriar. En otro bol, mezclá la crema con el cacao y el azúcar impalpable. Batí hasta obtener una crema firme, y luego agregá el café preparado. Mezclá nuevamente hasta integrar.
- Armado final: Cubrí la preparación de chocolate con la crema moka, alisando la superficie con una espátula. Llevá la chocotorta a la heladera durante varias horas, o preferentemente de un día para el otro.