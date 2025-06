Dulce de leche o crema: Qué dice la receta original del flan

Con que se debe acompañar al flan.

No importa si se trata de una cena en la comodidad del hogar o en un bodegón, uno de los postres que más suele consumirse por su exquisito sabor es el flan. Su textura lo hace ideal para terminar de cerrar una jornada que se acaba de compartir con la pareja o amigos. Aunque no todos están de acuerdo en cómo se lo debe acompañar: crema o dulce de leche. Algo que despierta un debate.

Hacer este tipo de postre no es complicado, debido a que no demanda grandes pasos y los ingredientes a utilizar por lo general se encuentra disponibles en cualquier cocina. Es necesario respetar cada una de las indicaciones para que al momento de desmoldar no se desarme y se pueda consumir sin problemas. Luego, el agregado que se puedan colocar quedan a decisión de quien se sienta frente al plato.

Con que se debe acompañar al flan.

"El debate que abrió este video: ¿el flan se come con dulce de leche o crema?", expresan desde Tendencias en Argentina. Se puede apreciar que en un restaurante están sirviendo una porción más que generosa, además de que la elección hecha deja en claro que la persona pidió que se coloquen ambos productos para disfrutar del postre. En los comentarios se dio algo muy particular.

"Es mixto siempre. Estaba escrito hasta en la guía filcar", señaló una persona. "La verdad que por las dudas quiero ambos", agregó otra. "La mitad del flan con dulce de leche y la otra con crema. O directamente mezcla los dos y comerlo así", comentó un tercero. Aunque hay un comentario que recibió una gran cantidad de me gusta porque hizo hincapié en algo muy simple. "Un buen flan no necesita de dulce de leche o crema", afirmó una mujer.

¿Qué dice la receta original?

Es importante mencionar que muchas de las recetas que se disfrutan en la actualidad fueron mutando con el paso del tiempo. Esto es producto de que el contacto con determinadas culturas las alteran de acuerdo con los alimentos que se encuentran disponibles. En el caso del flan, se cree que sus raíces llegan a la antigua Roma donde se lo conocía como flado. Su elaboración era con huevos, leche y miel.

Con el paso de los años se fueron adquiriendo ingredientes que son usados en la actualidad como son el azúcar caramelizados y diferentes saborizantes. En lo que respecta al uso del dulce de leche y la crema no están presentes en la receta original. "Los españoles trajeron flan a las Américas durante el período colonial, y rápidamente se convirtió en un elemento básico en la cocina de América Latina", señalan desde The Chopping Block. Por lo tanto, los agregados mencionados son determinaciones modernas.

Receta para hacer flan

Ingredientes:

8 huevos

350 gr. de azúcar

1 litro de leche

1 cucharada de esencia de vainilla.

Paso a paso